Bâle-Ville présente son plan d'action pour la neutralité climatique

Le gouvernement de Bâle-Ville a présenté lundi son plan d'action pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2037. Il s'agit notamment de directives et d'incitations dans le domaine de la construction et des transports.

Le plan d'action comprend 64 mesures, dont 30 sont déjà en cours de réalisation, ont indiqué lundi le président du gouvernement Conradin Cramer, la directrice des Travaux publics Esther Keller et le chef du Département de l'économie Kaspar Suter.

Parmi les nouvelles mesures, des valeurs limites pour les gaz à effet de serre liées à une taxe incitative sur le CO2 doivent être introduites dans les bâtiments d'ici 2026. "Bâle-Ville sera le premier canton à définir de telles valeurs limites", a déclaré Esther Keller.

Le gouvernement prévoit aussi de prélever une taxe de compensation en cas de démolition de bâtiments vieux de moins de 60 ans. L'exécutif estime que la démolition d'anciens bâtiments est actuellement trop avantageuse. Il est aussi prévu de réduire les obstacles pour la transformation d'immeubles existants.

Hausse de la taxe sur les véhicules

L'exécutif va également examiner la possibilité d'augmenter la taxe sur les véhicules à moteur, en particulier les véhicules lourds et à fortes émissions. Il s'agit de renforcer le principe du pollueur-payeur dans le trafic routier.

Le gouvernement veut aussi engager des mesures pour réduire durablement le trafic sur le réseau routier si le tunnel autoroutier sous le Rhin devait être réalisé. Ce projet fait partie du paquet d'extension des autoroutes soumis au peuple suisse le 24 novembre.

L'offre des transports publics doit aussi être développée et rendue plus attractive. Il s'agit notamment d'augmenter les cadences du RER et de créer une ligne de bus transfrontalière avec l'Allemagne et la France.

Incertitudes sur la planification

L'exécutif estime que 197 à 317 millions de francs d'investissements seront nécessaires à la mise en oeuvre de son plan d'action. Cette fourchette large s'explique par les incertitudes sur la planification et l'état de la technologie pour les installations prévues. Certaines mesures doivent encore être soumises au Parlement et éventuellement au peuple en cas de référendum.

En novembre 2022, la population du canton a décidé que Bâle-Ville devait atteindre la neutralité climatique en 2037. Elle a préféré un contre-projet du gouvernement à une initiative qui exigeait que l'objectif zéro gaz à effet de serre soit atteint en 2030 déjà.

Bâle-Ville sera ainsi en avance sur les autres cantons et grandes villes. La ville de Zurich a fixé l'objectif de la neutralité carbone à 2040. La Confédération vise 2050.

ats/ostolu