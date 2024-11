Bâle approuve le crédit de 37,5 millions pour l'organisation du concours de l'Eurovision 2025

Les citoyens de Bâle-Ville ont nettement approuvé à 66,57% le crédit de 37,5 millions de francs pour l'organisation du Concours Eurovision 2025.

Les Bâloises et Bâlois ont nettement approuvé, à 66,57%, le crédit accordé par le canton à la SSR pour l'organisation du 69e Concours Eurovision de la chanson (ESC). Le taux de participation au scrutin a atteint 57,15%.

Microparti ultra-évangélique non représenté au Grand Conseil, l'UDF avait saisi le référendum contre le crédit adopté de manière quasi unanime par le parlement cantonal. Il reprochait à l'ESC d'être devenu une plateforme de propagande pour les droits des personnes LGBT et non binaires, de tolérer le satanisme sur scène et d'attiser l'antisémitisme.

Retombées économiques séduisantes

Les votants ont suivi, toutefois, l'enthousiasme des autorités. L'investissement sera rentable, selon elles, grâce à l'énorme plus-value que l'Eurovision Song Contest va générer. L'ESC, qui aura lieu les 13, 15 et 17 mai prochain, constitue une chance d'atteindre des millions de personnes et de présenter la ville comme un lieu moderne d'organisation de grands évènements.

Le montant brut investi par le Canton s'élève à 37,5 millions de francs, mais les autorités y ont déduit les recettes attendues de 2,5 millions provenant des entrées au stade du Parc St-Jacques pour le "public viewing" géant.

Le crédit doit couvrir des frais d'infrastructure, de sécurité, de transports, d'hébergement, d'actions de bienvenue, pour les évènements cadres et pour les secours. Le plus grand concours musical au monde aura lieu à la halle St-Jacques, qui dispose de 12'000 places.

