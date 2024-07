Au Tessin, trois victimes et cinq disparus après les intempéries du week-end

Tout comme le Valais, le Tessin paie un lourd tribut aux intempéries du week-end, avec trois morts et cinq disparus. Plusieurs hameaux restent privés d'eau et d'électricité lundi. L'effondrement du pont Visletto à Cevio a divisé la vallée de la Maggia en deux.

Les orages qui ont frappé dans la nuit de samedi à dimanche le Val Maggia et ses vallées latérales Bavona, Lavizzara et Campo ont fait trois morts et isolé toute la région.

Lundi soir, la police cantonale tessinoise a annoncé quatre nouveaux disparus dans le Val Maggia, deux femmes et de deux hommes, dans les régions de Prato Sornico et Fontana. Les opérations de recherche et les investigations se poursuivent. Au total, cinq personnes sont ainsi portées disparues dans le canton.

Quelques hameaux tessinois dans le haut du Val Maggia restaient privés d'eau et d'électricité lundi. Des hélicoptères se chargent d'acheminer de l'eau dans ces zones coupées du monde. Un peu plus bas dans la vallée, les villages de Cevio, Bignasco et Cavergno n'ont pas d'eau potable, mais tout de même de l'eau courante et de l'électricité.

Pour l'heure, le haut du Val Maggia et ses vallées latérales sont uniquement accessibles par les airs. Tout accès routier a été coupé après l'écroulement d'un pont emporté par les flots à la hauteur de Cevio.

Un pont provisoire en projet

Dès lundi, des soldats se sont mis à l'oeuvre. La Confédération a envoyé des spécialistes pour aider à construire le plus rapidement possible un pont provisoire afin que le haut du Val Maggia ne soit plus coupé du monde.

Avant de commencer les travaux, il faut d'abord vérifier la stabilité du sous-sol des deux côtés de la rivière. Ensuite, un pont provisoire pourra être construit "en l'espace d'une semaine".

Le Val Lavizzara gravement touché

La commune de Lavizzara (Menzonio, Brontallo, Prato Sornico, Peccia, Piano et Veglia) a été particulièrement touchée. Interrogé lundi dans La Matinale, Gabriele Dazio, syndic de la commune, ne cache pas son émotion.

"Jamais de ma vie je n’aurais imaginé être ici aujourd’hui pour vous raconter ce que mes yeux ont vu. Nous avons assisté à la destruction de notre commune. Nous avions une belle patinoire, un centre de sports qui marchaient bien: tout cela n’existe plus. Nous avions des maisons, des résidences de vacances: ça aussi, ça n’existe plus. Nous avions des amis et malheureusement ils nous ont quittés."

>> Ecouter le témoignage Gabriele Dazio, syndic de Lavizzara, dans La Matinale : Keystone Intempéries dans le Val Maggia. Témoignage du syndic de Lavizzara Gabriele Dazio / La Matinale / 60 sec. / hier à 06:31

La présidente de la Confédération sur place

La présidente de la Confédération Viola Amherd s'est rendue lundi dans le Val Maggia. Elle a exprimé sa consternation face à la violence de la nature.

La présidente de la Confédération Viola Amherd et la maire de Cevio visitent le pont effondré de Visletto, dans le Val Maggia, le 1er juillet 2024. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

C'est une chose d'entendre ou de lire que des intempéries ont fait des ravages, mais de les voir dans la réalité en est une autre, a déclaré la présidente de la Confédération lors de sa visite du pont détruit par la rivière Maggia près de Cevio. La Valaisanne s'était auparavant rendue dans son canton pour aussi y constater les dégâts.

>> Lire aussi : L'alarme est levée en Valais après les intempéries et l'autoroute rouverte

Au total, 400 personnes ont été évacuées des zones frappées par les intempéries au Tessin. Une colonie d'été comptant 40 enfants et 30 adultes a pu être évacuée de Mogno, dans le haut Val Lavizzara. Dans cette même vallée, quelque 300 personnes réunies à Peccia pour un tournoi de football ont été secourues après avoir attendu une bonne partie de la journée d'être héliportées vers la plaine, a indiqué la police cantonale dimanche.

