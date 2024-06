Alors que les réparations ont débuté sur l'A13 dans les Grisons, il faudra être patient sur l'axe nord-sud

Les travaux de réparation ont commencé lundi sur l'A13 dans le Val Mesolcina (GR) après les intempéries de vendredi soir. Si la météo le permet, la route pourrait rouvrir partiellement dans un mois environ, selon l'Office fédéral des routes. En attendant, les voyageurs devront s'armer de patience sur l'axe nord-sud.

La chaussée en direction du sud sera la première à être rouverte au trafic, selon l'Office fédéral des routes (OFROU). Comme l'explique dans le 19h30 son directeur adjoint Guido Biaggio, les premiers travaux de réhabilitation devraient être terminés "d'ici à quatre semaines" si la météo est favorable, permettant cette ouverture partielle.

Mais pour l'heure, la situation reste risquée pour les équipes engagées dans ces travaux. La rivière Moesa, qui a emporté ce tronçon de 200 mètres d’autoroute sur toute la largeur des quatre pistes, est toujours en crue.

Un surplus de trafic attendu sur les itinéraires alternatifs

Et alors que les vacances estivales approchent, cette fermeture aura des conséquences importantes sur le trafic nord-sud. Tant que l'A13 sera fermée à Lostallo (GR), il y aura un surplus de trafic sur les itinéraires alternatifs à travers les Alpes. "Nous sommes en train d'analyser les mesures qui nous permettront de maintenir un trafic aussi fluide que possible sur ces autres itinéraires", a précisé Jérôme Jacky, porte-parole de l'OFROU, à l'agence Keystone-ATS.

L'autoroute A13 entre Lostallo et Soazza dans les Grisons détruite suite aux intempéries.

En juillet de l’année dernière, 12'000 voitures et plus de 540 camions en moyenne traversaient chaque jour le San Bernardino, sur l’axe de l'A13. Un trafic qui va largement se reporter sur le principal axe nord-sud qu’est le Gothard, qui a été traversé par plus de 26'000 véhicules par jour durant la même période. Donc ce sont potentiellement plus de 38’000 traversées quotidiennes qui sont attendues du côté du Gothard.

En attendant, la fermeture de l'axe touché par les intempéries est signalée le long des autoroutes. Pour la Suisse romande, l'itinéraire par le col du Simplon est recommandé pour les trajets vers le sud. Et il est inutile d'essayer de contourner par la France, le tunnel du Fréjus étant fermé jusqu'à la fin de l'année.

Les lignes ferroviaires aussi perturbées

Pour celles et ceux qui décideraient de prendre le train plutôt que leur voiture pour se rendre en Italie, pas sûr qu'ils iront plus vite. La ligne du Gothard étant toujours en travaux, le trafic est encore parfois dévié sur l'ancienne voie, plus longue que le tunnel de base. Sans compter que le trafic ferroviaire est également suspendu entre Domodossola et Milan pour trois mois en raison de travaux de modernisation de la ligne.

Une coordination internationale est nécessaire pour que le trafic international de marchandises en transit évite autant que possible la Suisse Thierry Burkart, conseiller aux Etats (PLR, AG) et président de l'Association suisse des véhicules utilitaires (ASTAG)

Les dégâts dus aux intempéries sur l'A13 s'inscrivent donc dans un contexte de circulation entre le nord et le sud déjà très compliqué. Dimanche, l'entrée du tunnel du Gothard affichait déjà 10 km de bouchons. Pour le conseiller aux Etats PLR et président de l'Association suisse des véhicules utilitaires (ASTAG) Thierry Burkart, il est par conséquent urgent d'agir.

"Le gouvernement du canton d'Uri doit donner un coup de main. En outre, une coordination internationale est nécessaire pour que le trafic international de marchandises en transit évite autant que possible la Suisse", insiste l'Argovien au micro du 19h30.

Appel à des négociations internationales

Thierry Burkart appelle notamment à des négociations internationales afin que le trafic nord-sud puisse être détourné via le tunnel du Brenner entre l'Autriche et l'Italie. A noter que la levée de l’interdiction faite aux poids lourds de circuler la nuit devrait aussi être étudiée, comme le demande l'ASTAG.

Plusieurs scénarios de gestion du trafic sont en discussion en ce moment même. Quoi qu'il en soit, l'OFROU, qui se préoccupe surtout de l'afflux de vacanciers sur cet axe nord-sud, devrait bientôt prendre contact avec les cantons riverains – à savoir Uri, le Tessin, mais aussi le Valais avec le Simplon – pour voir comment affronter au mieux ce déferlement de véhicules, a appris la RTS.

De leur côté, les CFF étudient des liaisons supplémentaires pour alléger la charge et devraient surtout informer les voyageurs des itinéraires alternatifs à la frontière suisse. A noter que des bus, plus lents, sont mis en place. Les transports publics dans la Mesolcina ont quant à eux repris lundi matin. Les autorités grisonnes et les CFF ont toutefois averti qu'il faudrait s'attendre à un service irrégulier, voire à des retards.

Sujet radio et TV: Nicole della Pietra et Estelle Braconnier

Texte web: Fabien Grenon avec ats