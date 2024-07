Nouvelle alerte aux inondations au Tessin, où les recherches pour retrouver cinq disparus se poursuivent

Une alerte aux inondations dans trois vallées tessinoises a été émise mardi par les autorités, trois jours après des crues déjà meurtrières. La recherche de cinq personnes disparues dans le Val Maggia se poursuit aussi, mais elle est compliquée à cause du niveau élevé de la rivière.

Les vallées de l'Onsernone, de la Maggia et de la Lavizzara sont en danger d'inondation imminent, ont annoncé les autorités tessinoises mardi après-midi via l'application d'alerte Alert Swiss.

Dans la localité de Prato Sornico, dans la haute vallée de la Maggia, les habitants sont appelés à quitter leurs habitations situées à proximité de la rivière. Ils doivent également éviter les caves et les garages souterrains. En outre, les autorités mettent en garde contre le fait de circuler en voiture ou à vélo dans les rues inondées. Selon le communiqué, il convient en principe d'éviter la proximité des cours d'eau, car les débordements peuvent aussi survenir par surprise.

Dans le Val Maggia, où cinq personnes sont toujours portées disparues, seules des recherches à la surface de l'eau sont actuellement possibles, indique la police cantonale. "Le débit des cours d'eau ne permet pas d'effectuer des contrôles plus approfondis", a-t-elle précisé mardi dans un communiqué. Les opérations se concentrent actuellement dans les régions de Peccia et Prato Sornico, ainsi que sur le tronçon de rivière entre Pian di Peccia et Bignasco.

Une quinzaine de spécialistes sont engagées dans les recherches, dont des membres de la police cantonale (unité de recherche et d'investigation, équipe canine, unité lacustre et pilotes d'hélicoptères) ainsi que des sauveteurs du Club alpin suisse. Les secouristes sont soutenus par des hélicoptères de l'armée et civils.

Trois touristes décédées

Le bilan des intempéries est particulièrement lourd au Tessin. En plus des cinq personnes disparues, trois personnes sont mortes dans le canton dans un glissement de terrain ce week-end. Selon les informations de la police tessinoise, il s'agit de touristes allemandes du Land de Bade-Wurtemberg, âgées de 73 et 76 ans.

Les trois femmes ont été victimes d'un éboulement dans la région de Fontana, dans le Val Bavona, a précisé la police mardi. Leurs corps avaient été retrouvés dimanche matin.

Un soutien psychologique a été mis en place. Onze psychologues et soignants du Care Team Ticino, assisté par le Peer Support de la police cantonale, ont été envoyés sur le terrain.

La présidente de la Confédération Viola Amherd s'est rendue sur place lundi pour constater les dégâts. La Confédération y a envoyé des spécialistes pour aider à construire le plus rapidement possible un pont provisoire afin que le haut de la vallée ne soit plus coupé du monde extérieur.

Le réseau électrique en grande partie rétabli

Quant au réseau électrique et de téléphonie mobile, détruit durant le week-end, il a été en grande partie rétabli dans la région, a indiqué le porte-parole de l'état-major d'urgence du canton du Tessin. Seuls Mogno et Piano di Peccia ont encore des problèmes d'approvisionnement en électricité.

L'Organisation du tourisme du lac Majeur et des vallées a en parallèle fait preuve de solidarité en débloquant 50'000 francs. Cette somme sera affectée à la reconstruction des infrastructures d'intérêt touristique, une fois l'urgence passée, indique l'organisation.

ats/ebz