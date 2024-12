A Zurich, une centaine de locataires à faibles revenus mis à la porte de leur logement

À Zurich, près d'un tiers des locataires des emblématiques immeubles "Sugus" viennent de recevoir une lettre de résiliation de bail. Ils disposent de seulement trois mois pour quitter leurs logements et des dizaines de familles sont ainsi plongées dans l'incertitude.

Construits dans les années 90, les immeubles "Sugus" avaient pour ambition d’offrir des logements abordables à des personnes à faibles revenus, aux familles avec enfants et aux étrangers. Ces bâtiments colorés, qui doivent leur surnom à leur ressemblance avec les célèbres bonbons, sont devenus un symbole de la mixité sociale et de la vie communautaire à Zurich. Aujourd’hui, cet équilibre est menacé par les évictions, qui suscitent incompréhension et colère chez les habitants, rapporte mercredi le média en ligne Watson.

Parmi eux, Skender qui vient de recevoir sa lettre de résiliation et qui vit ici avec sa famille depuis 25 ans. Le Zurichois à la retraite ne comprend pas pourquoi il doit quitter son appartement, alors que celui-ci vient tout juste d'être rénové. "Les enfants ont eu tellement de plaisir à vivre ici. On avait tout à proximité, les collègues, l'école. Et maintenant, on doit tout quitter et partir", se désole-t-il jeudi dans le 12h45.

Un riverain qui s'est exprimé sur Radio SRF a également reçu un préavis de départ. Michael (prénom d'emprunt) vit dans le quartier depuis dix ans. "Le facteur a sonné lundi après-midi et tout le monde a dû descendre. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'une augmentation de loyer. Mais ensuite, nous avons réalisé qu’il s'agissait d'une lettre de résiliation. Les gens étaient stupéfaits. Certains ont même pleuré", a-t-il confié sur les ondes de la radio alémanique.

La lettre d'Allgood Property AG aux habitants des immeubles zurichois. [SRF]

>> Lire aussi : Face à la crise du logement en ville de Zurich, la droite veut ajouter un étage aux bâtiments

"Une question de profit", selon l'ASLOCA

Dans le quartier résidentiel du 5e arrondissement de Zurich, c'est le choc: 250 personnes pourraient se retrouver sans toit d'ici trois mois. Les nouveaux propriétaires évoquent la nécessité de rénover les appartements. Mais pour l’Association suisse des locataires (ASLOCA), cette explication cache une réalité bien différente: un phénomène de gentrification et une volonté d’augmenter les loyers de manière significative, un phénomène devenu récurrent à Zurich.

La stratégie est en réalité de créer un tout autre segment de prix pour les logements, en rénovant et en relouant plus cher Larissa Steiner, co-responsable du conseil juridique de l'ASLOCA Zurich

Ainsi, pour Larissa Steiner, co-responsable du conseil juridique de l'ASLOCA Zurich, il est clair que le motif de résiliation mentionné ne correspond pas à la nécessité d'assainissement telle qu'elle est nommée. "Il s’agit en réalité de créer un tout autre segment de prix pour les logements, en rénovant et en relouant plus cher. Un bouleversement est en cours, et le vrai motif est une question de profit", estime-t-elle au micro de la RTS.

Le prix des appartements après rénovation reste pour l'heure incertain. Selon un représentant de Simo Immobilien AG, qui gère les autres immeubles du quartier, les loyers actuels pour des logements de 1,5 à 5,5 pièces varient entre 1000 et 2300 francs.

Les locataires de ces fameuses maisons Sugus, historiquement conçues pour proposer des loyers abordables, entendent désormais se battre pour prolonger le délai de résiliation de leur bail.

Hélène Krähenbühl