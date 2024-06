Un mois sans sa voiture dans la Broye pour tester les alternatives

Quarante habitants et habitants de la Broye vont se passer de leur voiture durant tout le mois de juin. La Communauté régionale de la Broye, à l'origine de cette initiative, souhaite montrer à la population locale qu'il est possible d'utiliser d'autres moyens de transports.

Dans la Broye, la voiture fait figure de reine: seuls 5% des ménages qui y vivent n'en possèdent pas. La dépendance à ce mode de transport est donc particulièrement forte dans cette région située entre les cantons de Fribourg et de Vaud.

Pourtant, une enquête menée l'an dernier montrait que 60% de la population locale aimerait se déplacer de façon plus respectueuse de l'environnement.

"C'est tout à fait possible"

La région présente donc un grand potentiel, selon Lionel Conus, le secrétaire général de la Communauté régionale de la Broye (COREB).

"De nombreuses personnes font entre 5 et 15 kilomètres tous les jours en voiture pour se rendre au travail. C'est la distance idéale pour des vélos électriques. Et dans la Broye, beaucoup de gens pensent que l'offre de transports publics est peu développée. Mais de nombreuses améliorations ont été mises en place ces dernières années. C'est aussi l'occasion de communiquer sur l'offre et de montrer que pour certains trajets, c'est tout à fait possible", argumente-t-il.

Au total, 40 personnes se sont inscrites à ce challenge du mois de juin sans voiture. L'opération est intégralement financée par la COREB, qui offre durant un mois aux participants un kit de mobilité douce, qui comprend notamment un vélo électrique et un abonnement de transports publics. Cette expérience doit aussi permettre aux autorités d'identifier les obstacles à une mobilité plus durable dans la Broye.

Mehdi Piccand/ami