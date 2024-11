Près de 4500 visiteurs à la 11e édition de la Biennale du patrimoine horloger

Après trois ans d'absence, la 11e édition de la Biennale du patrimoine horloger a attiré 4500 visiteurs à La Chaux-de-Fonds (NE), au Locle (NE) et à St-Imier (BE). La manifestation a été l'occasion de se plonger au coeur des entreprises et de redécouvrir l'urbanisme et les savoir-faire horlogers.

La Fondation Urbanisme Horloger se félicite de "l'immense engouement" généré par l'événement qui a eu lieu de jeudi à dimanche. Les visites sur réservations se sont remplies en quelques jours seulement, soulignent les organisateurs dans un communiqué. Invitée d'honneur en 2021, St-Imier a rejoint la manifestation de manière pérenne aux côtés du Locle et de La Chaux-de-Fonds, villes inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco. "Avec un nombre d'entreprises participantes en augmentation par rapport à 2021, la cité imérienne et sa population participent désormais également à la renommée de la formule existante depuis une quinzaine d'année", écrivent les organisateurs. L'événement s'est terminé dimanche avec la 48e Bourse suisse d'horlogerie qui se tient au Musée international d'horlogerie. Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà donné pour la 12e édition en 2026, ajoute le communiqué. furr avec ats