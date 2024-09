Plusieurs piscines romandes en plein air jouent les prolongations

Plusieurs piscines romandes, à l'instar de celle de Bellerive à Lausanne ou de la plupart des bassins genevois, vont repousser cette année la date de leur fermeture. Des prolongations qui pourraient être pérennisées pour s'adapter au changement climatique.

Les mois de juillet et août ont fait du bien aux piscines romandes de plein air. Mais ce beau temps n'a, semble-t-il, pas été suffisant pour pallier le manque à gagner causé par le début de saison pluvieux.

Face au changement climatique, et pour répondre aux fins d'étés toujours plus chaudes, la Ville de Lausanne annonce qu'à l'avenir la piscine de Bellerive devrait fermer plus tard. Cette année déjà, elle joue les prolongations en accueillant les nageurs et les nageuses jusqu'au 16 septembre.

Mais pas plus longtemps, insiste dans La Matinale Emilie Moeschler, municipale lausannoise en charge des sports, car laisser les piscines ouvertes plus longtemps coûte cher. "Les piscines, par définition, sont déficitaires. Ce sont de gros investissements de la part de la Ville de Lausanne."

Toujours dans la capitale vaudoise, les piscines de quartier ne feront pas exception, puisqu'elles cesseront leurs activités cette année dimanche prochain, le 8 septembre, soit trois semaines après la rentrée scolaire.

Aussi à Morges, Aigle ou Genève

Lausanne n'est pas la seule commune à s'adapter à la météo. Morges et Aigle ont aussi décidé d'ouvrir plus longtemps leurs infrastructures. Il sera possible de se baigner jusqu'à la mi-septembre.

Dans le canton de Genève, la plupart des piscines extérieures, comme au Lignon, ont même décidé d'aller plus loin cette année en laissant leurs bassins ouverts jusqu'au 22 septembre. Une manière de mieux répondre aux attentes de la population, comme l'explique Martin Staub, maire de Vernier.

"On voit bien que les beaux jours ont tendance à s'étendre sur le mois de septembre. On se retrouvait parfois et assez souvent ces dernières années à fermer au milieu d'une vague relative de chaleur. Cela créait vraiment de la frustration bien compréhensible auprès des personnes qui fréquentent la piscine, donc on a décidé de prolonger de deux semaines cette année."

Une décision qui pourrait se pérenniser au Lignon: "Oui, car plus souvent qu'il y a quelques années, on aura de beaux mois de septembre, et donc ce service public qu'est la piscine restera ouverte pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui l'utilisent."

>> Ecouter l'interview de Martin Staub, maire de Vernier : KEYSTONE - Martial Trezzini Plusieurs piscines en plein air prolongent leur ouverture: interview de Martin Staub, maire de Vernier / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:21

Margaux Reguin/fgn