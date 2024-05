Plus de puffs, mais moins de mégots retrouvés lors du nettoyage de printemps du lac Léman

Net’Léman, le grand nettoyage du lac Léman ce week-end, a permis de ramasser 3525 kilos de déchets. Un millier de bénévoles, dont 300 en plongée et apnée, ont participé à cette 12e édition.

Tous les deux ans, de courageux volontaires s'affairent sur treize sites tout autour du Léman - Cologny (GE), Vevey (VD) ou encore Evian (F), par exemple - pour débarrasser les ports, plages, embouchures de rivières et fonds lacustres d'un maximum de déchets.

Malgré une baisse de poids des ordures récoltées (3867 kilos en 2022), le nombre et la diversité des déchets plastiques laissent songeur, écrit l'Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL), l'organisation franco-suisse à l'initiative de l'action.

Petits plastiques en "quantité alarmante"

De nouveaux déchets tels que les confettis en plastique et puffs jetables ont été retrouvés en quantité alarmante. Par contre, on constate moins de mégots que les années précédentes: 19'650 ont été ramassés ce weekend, contre près de 60'000 en 2022. Pour rappel, un mégot pollue jusqu’à 1000 litres d’eau.

Cette année, les petits plastiques ont été retrouvés en grande quantité: près de 400 coton-tiges, plus de 500 pellets qui servent à la fabrication des objets plastiques et plus de 40’000 petits morceaux de moins de 2,5 cm issus de la fragmentation de morceaux plus gros.

En douze éditions depuis 2005, Net'Léman a permis de repêcher plus de 130'000 kilos de déchets sauvages.

ats/doe