Plus de 170 personnalités demandent à Tamedia de renoncer à ses coupes en Suisse romande

Plus de 170 personnalités essentiellement romandes protestent contre la restructuration au sein de Tamedia, qui prévoit notamment une fusion des rédactions de ses journaux francophones. Dans un appel rendu public vendredi, ils et elles demandent à l'entreprise de rétropédaler et de s'engager pour la presse locale.



L'écrivain Joel Dicker, la cinéaste Ursula Meier, le cuisinier Frank Giovannini ou encore la chanteuse Phanee De Pool écrivent avoir "appris avec stupéfaction, tristesse et crainte les nouvelles mesures", en particulier en Suisse romande, annoncées par le groupe de presse zurichois. Le chanteur Stephan Eicher, le dessinateur Zep, le directeur du Montreux Jazz Mathieu Jaton, l'écrivain Nicolas Feuz ou la cheffe française Anne-Sophie Pic figurent aussi parmi les signataires. "Appauvrissement de l'information régionale de qualité" Ces personnalités mettent en garde contre un "appauvrissement de l'information régionale de qualité". Tamedia prévoit notamment une fusion des rédactions de ses journaux francophones et la fermeture de son centre d'impression de Bussigny (VD). "En la fragilisant au point de rendre plausible la disparition pure et simple d'un titre de presse historique, et en supprimant la dernière grande imprimerie régionale, c'est la Suisse romande en tant qu'entité politique, culturelle et économique que vous mettez en péril", est-il déploré dans cette tribune. Antoine Michel