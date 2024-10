Où et comment récolter des châtaignes en Suisse romande?

À l’occasion de la 30e édition de la fête de la châtaigne les 12 et 13 octobre à Fully, l’émission On en parle revient sur les règles et usages à respecter lors du ramassage de ce fruit sauvage très apprécié en automne et en hiver.

Marie Dominique Dorsaz Ançay, ancienne "grande maîtresse" de la confrérie des Amis de la châtaigne de Fully, en Valais, proposera sur son stand la traditionnelle brisolée au feu de bois et fera la promotion de la forêt de Fully. Dans cette commune valaisanne, chacun et chacune est libre de cueillir des châtaignes à volonté pour sa consommation privée. Mais qu'en est-il pour le reste de la Suisse romande? La forêt en libre accès, avec certaines règles à respecter L'article 699 du Code civil précise que "chacun a libre accès aux forêts et […] peut s’approprier baies [… ] et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local […]". Les châtaignes en faisant partie, il est autorisé de les ramasser en observant certaines règles précisées par les cantons et les communes. Si les châtaigniers ne font pas partie d'une culture entretenue, l'usage local limite la récolte à 2 kg au maximum pour Genève. Dans le canton de Vaud, pas d'usage commercial sans autorisation; la consommation doit rester dans le cadre familial. Et à Fribourg, le gaulage est interdit. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info Dans les châtaigneraies, demander l'autorisation S'il s'agit d'une châtaigneraie entretenue, l'autorisation du propriétaire est requise. Là encore, les limites imposées par la commune et/ou le canton doivent être respectées et de manière générale, les instruments de récolte de masse sont interdits. Seul cas particulier, la commune de Bex "interdit de pénétrer dans les châtaigneraies sans autorisation du 23 septembre au 26 octobre 2024". Seules les châtaigneraies communales sont accessibles aux habitants de la commune qui peuvent demander une autorisation journalière avec une récolte d'au maximum 3 kg par personne, délivrable 4 jours au maximum. Sujet radio: Emilie Berthouzoz, Antoine Droux et Bastien von Wyss Adaptation web: Myriam Semaani