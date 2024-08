Moutier comptera 7 députés sur 60 au Parlement jurassien

L'UDC du canton de Berne recommande à une très forte majorité de rejeter le Concordat sur le transfert de Moutier (BE) dans le canton du Jura. En revanche, le PLR bernois apporte lui son soutien à cet objet soumis au vote le 22 septembre.

C'est par 173 voix contre 11 et 14 abstentions que l'UDC bernoise s'est prononcée lors de son assemblée mercredi soir à Lyss contre cet accord. Pour le parti, le Concordat n'est pas équitable et trop favorable au canton du Jura. Des délégués estiment aussi que le changement d'appartenance cantonale de la Ville de Moutier ne mettra pas un terme définitif à la Question jurassienne.

"Clore le chapitre du Jura"

Autre parti à donner son mot d'ordre sur cet objet, le PLR bernois a lui recommandé lors de son assemblée jeudi soir à Schönbühl de soutenir le Concordat par 64 voix contre 19 et 1 abstention. Pour le PLR, l'avenir appartient désormais à la région du Grand Chasseral, la nouvelle identité du Jura bernois.

"En disant oui au changement de canton de la commune de Moutier, nous voulons clore le chapitre du Jura et contribuer à ce que la région retrouve la sérénité", a déclaré la députée de Nidau Pauline Pauli, citée dans un communiqué.

Votation simultanée

Ce contrat, soumis simultanément aux citoyens bernois et jurassiens, règle les principaux points liés au changement d'appartenance de Moutier comme la continuité administrative, scolaire, judiciaire et hospitalière. Il fixe aussi les principes applicables au partage des biens.

Si le 22 septembre, la population de l'un des deux cantons devait dire non, le processus de transfert serait abandonné et Moutier resterait bernoise. Un tel scénario ouvrirait la voie à une période d'incertitude, situation que les deux cantons et la Confédération veulent éviter à tout prix.