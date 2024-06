Moutier accueillera un nouveau pôle de formation des métiers

Moutier renforcera sa place comme centre de formation pour les apprentis après son transfert dans le Jura en 2026. Le canton du Jura y ouvrira un pôle intégrant plusieurs filières du Centre jurassien d’enseignement et de formation (Cejef).

Il s'agira d'un pôle de formation commun des divisions artisanale, commerciale, technique, informatique ainsi que des domaines de la santé, du social et des arts, a annoncé le gouvernement jurassien devant les médias jeudi à Delémont en présentant sa future cartographie pour le secondaire II (15 à 18 ans).

La nouvelle entité est destinée à accueillir quelque 400 élèves et apprentis, dès la rentrée d'août 2027. Soit le même nombre que la section "artisanat" du centre de formation professionnelle Berne francophone (Ceff), qui, lui, va quitter Moutier dès 2026 pour prendre ses quartiers à Bienne.

Formation duale renforcée

Tout en gardant l'ancrage dans l'artisanat, le nouveau pôle du Cejef offrira une formation plus large, a détaillé le ministre jurassien de la formation et de la culture Martial Courtet. L'accent y sera mis sur l'informatique et la formation duale, qui permet aux jeunes de se former dans une entreprise tout en suivant des cours dans une école professionnelle.

Sur les 400 jeunes qui vont se former dans la nouvelle structure, cette dernière en accueillera chaque jour 228 en moyenne, soit une présence renforcée par rapport à la situation actuelle au Ceff.

Martial Courtet a souligné l'importance de proposer une "formation de proximité" aux jeunes Jurassiens et Prévôtois en particulier, que ce soit pour les CFC d'installateurs sanitaires, d'électriciens, de ferblantiers ou encore les mécaniciens de production et l'informatique de gestion, parmi les filières qui seront implantées à Moutier.

70% d'apprentis dans le Jura

La cité prévôtoise et l'Arc jurassien en général font partie des poumons industriels du pays. L'engouement pour les métiers manuels dans la région continue à augmenter chaque année, ce qui réjouit les autorités jurassiennes. Actuellement, environ 70% des jeunes Jurassiens optent pour une formation professionnelle.

Financièrement, une solution équilibrée dans ce nouvel aménagement de la formation a pu être trouvée avec le canton de Berne, au terme de deux ans de travaux, ont expliqué les intervenants. Du reste, le transfert de Moutier ne changera rien à la volonté des autorités jurassiennes de collaborer en bonne intelligence avec le grand canton voisin. Par exemple, les jeunes de Moutier qui se destinent à des études gymnasiales (lycée) pourront continuer à se rendre à Bienne plutôt qu'à Porrentruy (JU), s'ils le souhaitent.

Le Cejef lui-même est implanté sur différents sites, à Porrentruy, Delémont et donc, bientôt, Moutier. Lors de la dernière rentrée scolaire, ses diverses filières ont accueilli près de 3300 étudiants et apprentis.

ats/miro