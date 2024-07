Les brigades de navigation mettent en garde contre les comportements inconscients sur le lac

En cette période estivale, la pratique du pédalo, du paddle ou encore de la voile sur le Léman fait de nombreux adeptes. Mais ces activités nautiques sont loin d'être sans risques. La CGN met en garde contre les comportements inconscients et dangereux.

Face à l'augmentation des incidents, la CGN et les polices genevoise et vaudoise ont décidé la semaine dernière de renforcer la prévention. Selon Florian Peter, appointé à la brigade genevoise de la navigation, les usagers du lac ignorent souvent le temps réel de réaction d'un bateau de la CGN.

"Il faut imaginer un bateau de plusieurs centaines de tonnes avec de nombreux passagers à bord. Le capitaine doit donner une indication à son mécanicien en cale, ce qui prend plus de temps que freiner une voiture sur route goudronnée. Cela nécessite une grande anticipation", explique-t-il mercredi dans La Matinale. Un bateau "Belle Epoque", par exemple, a besoin de 350 mètres pour s'arrêter et il effectue un virage avec un diamètre de 500 mètres.

En outre, les nombreux baigneurs qui plongent ou nagent aux abords des débarcadères de la CGN pour profiter de la vague du bateau et des remous, compliquent la tâche de la Compagnie de navigation. "C'est extrêmement dangereux et angoissant pour les capitaines de la CGN, et c'est un réel problème", pointe-t-il.

Sensibiliser tous les usagers

Pour la brigade de la navigation, l'essentiel est de sensibiliser l'intégralité des usagers du lac, peu importe la façon dont ils profitent de l'eau. "On va essayer d'approcher les différents plaisanciers, que ce soit des bateaux à moteurs avec permis, des bateaux à voile, des paddle ou des baigneurs tout simplement. L'idée est d'apporter notre aide et de répondre à des questions qu'ils pourraient se poser".

Parfois, il faut aussi secourir les plaisanciers en difficulté sur le lac, notamment les personnes en paddle qui dérivent à cause du vent et des courants.

Règles à respecter

La CGN et la police rappellent par ailleurs qu'il est interdit de nager à moins de cent mètres d'un débarcadère et que ce dernier n'est pas un plongeoir. Quant aux paddles et autres pédalos, ils ne doivent "en aucun cas" être sur la route d'un bateau de la CGN. Les roues à aubes créent des remous qui peuvent s'avérer très dangereux.

Pour profiter du lac en toute sécurité, des vidéos de sensibilisation sont également disponibles sur le compte YouTube de la CGN. Si vous êtes en difficulté sur le lac, vous pouvez atteindre la brigade de la navigation en appelant la police au 117.

Charlotte Frossard

Texte web: hk