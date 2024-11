Le trafic CFF est rétabli entre Lausanne et Genève, après des perturbations à Renens

Les trafic ferroviaire a été perturbé une bonne partie de la matinée lundi entre Lausanne et Genève, en raison de travaux exceptionnels qui se sont prolongés à Renens. Des milliers de pendulaires ont vu leur train supprimé et remplacé par des bus.

Les aiguillages situés à l’ouest de la gare de Renens sont à l’origine de la forte perturbation du trafic ferroviaire. Le renouvellement de ces installations a été effectué dans la nuit de dimanche à lundi, mais les travaux ont duré plus de temps que prévu. Conséquence: des milliers de voyageurs ont vu leur train supprimé et remplacé par des bus dès 5h lundi matin.

Des passagers ont parfois dû débarquer à Morges et prendre un bus pour poursuivre leur voyage le lundi matin 18 novembre 2024. [RTS]

Une grande partie des lignes ont pu être rétablies dès 7h30 et le trafic a pu reprendre normalement en fin de matinée. Pour éviter de telles situations, les CFF essaient justement depuis quelques temps de multiplier les travaux de nuit durant les week-ends et non plus en pleine semaine.

"On a concentré les travaux (à Renens) et malheureusement les travaux ont quand même eu du retard", explique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, interrogé lundi dans le 12h45.

Des travaux de nuit à Genève sont annoncés le week-end prochain. La gare sera complètement fermée au trafic ferroviaire dès 19h samedi jusqu’à dimanche 15h.

cab/lia