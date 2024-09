Le trafic CFF entre Fribourg et Romont a repris après une interruption liée à un violent orage

Les trains circulent à nouveau depuis 06h30 sur la ligne entre Romont (FR) et Fribourg, qui avait été interrompue depuis mardi soir en raison d'un dérangement à la ligne de contact. La perturbation a pu être résolue plus rapidement que prévu. Des retards restent toutefois possibles, préviennent mercredi matin les CFF.

Les CFF devaient remplacer mille mètres de câbles, avait indiqué la compagnie mardi soir. Toutes les équipes de réparation étaient mobilisées en soirée.

Bus de remplacement et déviations

Les CFF avaient mis en place des bus de remplacement entre Romont et Fribourg. Les voyageurs entre Genève, Genève-Aéroport, Lausanne, Olten, Aarau, Zurich, Lucerne, Zofingue et Sursee et Bâle devaient passer par Bienne.

Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Fribourg ont été déviés par Yverdon-les-Bains. Bulle et Fribourg ont été reliés par des bus.

Des passagers avaient relaté dans 20 Minutes que "de grosses pièces" étaient tombées d'un train, à la hauteur de Cottens (FR) où un orage faisait rage peu après 18h00. De l'eau s'était infiltrée dans le train et des vitres avaient été cassées. Le train aurait roulé sur des objets en poursuivant sa course.

kkub/ats/juma