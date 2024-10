Le projet d'agglomération valdo-fribourgeoise Rivelac mis en consultation

Le projet d'agglomération valdo-fribourgeoise qui englobe Rennaz, Montreux, Vevey et Châtel-St-Denis va de l'avant. A partir de ce samedi, une consultation publique sera lancée pour permettre à la population de s'exprimer sur ce projet, baptisé Rivelac.

Avec ses plus de 100'000 habitants actuels, cette région de la Riviera et de la Veveyse doit se préparer à accueillir 35'000 nouveaux habitants d'ici à 2040, une augmentation qui s'accompagnera d'une expansion importante des infrastructures.

Face à ces évolutions, les treize communes vaudoises du Haut-Lac et de la Riviera, ainsi que les cinq communes fribourgeoises de la Veveyse ont décidé d'unir leurs efforts pour coordonner l'aménagement du territoire.

Le projet Rivelac comprend un programme de soixante projets prioritaires, qui pourraient être mis en œuvre entre 2028 et 2032. Le coût total est estimé à environ 160 millions de francs, et les autorités locales espèrent obtenir un financement de la Confédération à hauteur de 30% à 50%.

La mobilité, au coeur du projet

Ces projets visent principalement à améliorer la mobilité dans la région. "Le réseau de bus va être entièrement repensé, avec une augmentation des cadences, la création de nouvelles lignes et une réduction des temps de parcours. Cela se ressentira à court terme pour la population", explique Antoine Dormond, coprésident du comité de pilotage et municipal de Vevey en charge de l'Urbanisme et de la Mobilité, mercredi dans La Matinale de la RTS.

Parmi les projets phares, une nouvelle ligne de bus directe pourrait voir le jour entre Châtel-St-Denis et Vevey, facilitant les déplacements quotidiens entre ces deux pôles. Un chemin de mobilité douce reliant Palézieux est également à l'étude, ainsi que la construction d'une passerelle pour relier la gare de Châtel-St-Denis à la zone industrielle, ce qui améliorerait l'accessibilité pour les travailleurs.

Réponse attendue en 2026

Ce n'est pas la première fois qu'un projet d'agglomération voit le jour dans la région. Il y a onze ans, un projet d'agglomération similaire avait été rejeté par la Confédération, jugé trop peu ambitieux et innovant.

Les communes ont jusqu'en mars 2025 pour soumettre leur dossier à la Confédération, qui devrait donner sa réponse en 2026.

Margaux Reguin/vajo