Le programme Lift, une immersion professionnelle pour les adolescents

Le programme Lift offre aux écoliers de 13 à 15 ans une immersion dans divers métiers pour les aider à choisir leur future carrière et acquériftr de l'expérience. L'émission On en parle accueille Emilie Vuilleumier, responsable Suisse romande du programme et suppléante à sa codirection, pour en détailler les étapes et les bienfaits.

Le programme Lift permet aux élèves de l'école secondaire obligatoire (9ème à 11ème Harmos) de se familiariser avec le monde du travail en s'immergeant dans différents métiers durant deux à trois heures par semaine, hors temps scolaire. Ce programme national aide non seulement les jeunes à identifier leur future voie professionnelle, mais permet également aux employeurs de trouver de potentiels apprentis. Un coup de pouce vers l'apprentissage Emilie Vuilleumier, responsable du programme Lift pour la Suisse romande, souligne que Lift s'adresse particulièrement aux jeunes qui rencontrent des difficultés à trouver un apprentissage en raison de leurs résultats scolaires ou de leur manque de réseau. L'objectif est de leur donner confiance en eux et de valoriser leurs compétences dans le monde du travail: "J'ai beaucoup plus confiance en moi et je sais maintenant ce que je veux faire plus tard”, explique Sonia, 14 ans, élève en Gruyère qui a participé au programme dans le domaine de la carrosserie. Un pont entre écoles et entreprises Les écoles peuvent librement adopter le programme Lift et former une équipe dédiée pour sélectionner les élèves pouvant en bénéficier. Les entreprises et institutions accueillent ces jeunes stagiaires et leur confient des tâches adaptées à leur âge. "N'importe quelle entreprise ou collectivité publique peut s'inscrire", garantit Emilie Vuilleumier. Pour valoriser l'effort des élèves, une petite rémunération de cinq à huit francs par heure est prévue. Un programme encore en expansion Si le programme existe depuis 2010 en Suisse romande, il reste encore assez méconnu dans certaines régions. "On est présent à Genève, à Fribourg et dans le canton de Vaud mais pas encore en Valais ou dans le Jura", admet la responsable de Lift. Les écoles intéressées peuvent cependant contacter l'organisation Lift pour débuter le programme, peu importe leur localisation. Sujet radio : Frédérique Volery Adaptation web : Laure Pagella