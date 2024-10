Le cash catch, un jeu à la limite de la légalité, débarque en Suisse romande

Le phénomène du cash catch débarque en Suisse romande. Ce jeu, à la limite de la légalité, cartonne sur les réseaux sociaux. Le principe est simple: déposer de l'argent dans l'espace public et attendre que des chasseurs le débusque le plus vite possible.

Le cash catch a été lancé par des influenceurs au début de l’année aux Pays-Bas. Avec 500'000 followers et des centaines d’euros déposés, le jeu s'est propagé en Allemagne, en France, en Italie ou en Espagne. "J'ai vu qu'en Suisse, il n'y en avait pas et je me suis dit 'pourquoi pas moi?'", explique l'influenceur à l'origine de Cash en Suisse au micro du 19h30 de la RTS. "J’ai eu 50 abonnés, puis 100, puis 200 et c’est monté en flèche". Aujourd'hui, l'influenceur a près de 15'000 followers sur Instagram. Depuis mai, il cache régulièrement des billets de 10 ou 20 francs un peu partout en Suisse romande. Après la publication d'une vidéo indiquant le chemin jusqu’au butin, la chasse au trésor peut commencer pour ses abonnés. Et il n'y a pas que de l'argent qui est caché. Entrées gratuites, bons cadeaux: de plus en plus d'entreprises font appel à cet influenceur pour qu'il puisse leur faire de la publicité. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Contraire aux règles A l’étranger, plus les vidéos sont vues, plus les influenceurs gagnent d’argent. En Suisse, cette règle ne s’applique pas encore. L'influenceur suisse cache 40 francs par mois. Pour lui, se glisser dans la peau d’un mystérieux bienfaiteur n’est qu’un jeu. "Je n’ai pas envie que les gens sachent que c’est moi", dit-il. "Faire plaisir anonymement, c’est cool aussi." Pourtant, la tendance du cash catch semble contrevenir aux règles d'Instagram. Les conditions générales du réseau social précisent en effet que les utilisateurs ne doivent pas "proposer d’argent ou de cadeaux en échange de mentions J’aime, d’abonnés, de commentaires ou d’autres formes d’interaction". "Les influenceurs essaient des nouveautés pour gagner des followers, ils jouent avec les règles", indique Vincent Bifrare, le cofondateur de Donuts communication. Selon cet expert des réseaux sociaux, il ne serait pas surprenant que Meta finisse par fermer certains comptes. L'influenceur de Cash en Suisse admet d'ailleurs avoir été remis à l'ordre par Instagram, qui l'a invité à aller consulter ses règles. >> Lire aussi : Les influenceuses et influenceurs suisses sont-ils hors la loi? Zone grise au niveau du droit Le cash catch est dans une zone grise aussi au niveau du droit. Légalement, toute somme d’argent perdue dans l’espace public doit être ramenée aux objets trouvés, est-il indiqué dans l'article 720 du Code civil suisse. Il y est également précisé que "celui qui trouve une chose perdue est tenu d’aviser la police lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs". La pratique peut également entrer en conflit avec plusieurs articles de loi, met en garde le porte-parole de la police genevoise Alexandre Brahier. Il évoque notamment un non-respect de la loi sur la circulation routière, "lorsque l’on a un attroupement de personnes, par exemple à un carrefour, et que cela déborde sur la chaussée", ou encore "la loi pénale genevoise avec tout ce qui touche à l’insalubrité, s’il y a des marquages pour donner des indices ou sur les espaces verts". "Je poste de façon réfléchie", se défend l'influenceur suisse. "Je ne vais pas poster à des endroits dangereux, qui sont interdits ou qui sont privés. Je me dis que je ne fais pas de mal." Gianluca Agosta/edel