La RTS supprimera une cinquantaine de postes en 2025 dans le cadre d’un nouveau plan d’économies

La Radio Télévision Suisse (RTS) a annoncé jeudi la suppression d'environ 55 postes en 2025 dans le cadre d'un plan d'économies de 10 millions de francs lié à la baisse de la part de redevance perçue par la SSR et au recul des recettes commerciales. Le nombre de licenciements devrait être inférieur à 30.

La part de redevance perçue par la SSR n’étant plus adaptée à la hausse des prix et les recettes commerciales étant en baisse constante, la SSR doit économiser 50 millions de francs en 2025, explique jeudi la RTS dans un communiqué.

En Suisse romande, les économies pour le diffuseur public se montent à 10 millions de francs pour 2025. A ce jour, cela pourrait se traduire par une coupe de 55 postes. "Nous voulons tout faire pour limiter l’impact sur le personnel et allons miser autant que possible sur les fluctuations naturelles", relève Pascal Crittin, directeur de la RTS. Le nombre de licenciements devrait être inférieur à 30. L'entreprise emploie actuellement 1800 personnes.

Les pistes d'économies envisagées ont été mises en consultation auprès du personnel. Elles comprennent notamment la suppression de certains entourages sport (plateaux avant ou après les directs) et d'émissions non prioritaires, l'allègement des grilles d'été de la radio et l'optimisation des modes de fabrication d'émissions de l'actualité, du sport et des magazines.

D'autres plans d'économies en vue

Ces coupes viennent s’ajouter à celles déjà réalisées ces dernières années et sont le prélude à d'autres plans d'économies, annonce la RTS.

En 2026, pour les mêmes raisons (perte de la pleine indexation à l’inflation et pertes commerciales), un nouveau programme d'économies au moins aussi important devra être mis en œuvre. Puis, à partir de 2027 et durant trois ans, la RTS devra faire face à la baisse progressive de la redevance proposée par le Conseil fédéral.

