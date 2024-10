La RTS annonce 19 licenciements dans le cadre de son plan d'économies pour 2025

La Radio Télévision Suisse (RTS) a détaillé jeudi son plan d'économies pour 2025. Au total, 46 postes équivalents plein-temps seront supprimés. Le nombre de personnes licenciées se monte à 19.

Comme annoncé le 12 septembre dernier, la RTS est contrainte d’économiser 10 millions de francs en raison de la réduction de l’indexation de la redevance à l’inflation et de la baisse continue des recettes commerciales, explique-t-elle jeudi dans un communiqué.

Pour réaliser ces économies, la RTS précise qu'elle va optimiser ses modes de production et réduire un certain nombre de prestations internes. L’impact sur le programme restera limité, ajoute-t-elle. Certaines émissions, telles que Helvetica, Sport Dernière, Vivants, Nouvo et le Journal radio de 22h30, vont tout de même être supprimées.

La grille estivale en télévision sera pour sa part allégée dès l’année prochaine. Les captations de musique classique, ainsi que les contributions à quelques partenaires seront également affectées, tout comme la présence de la RTS lors de manifestations culturelles et sportives.

"Impact social réduit"

La direction de la RTS indique qu'elle a "pu réduire l'impact social des mesures d'économies grâce à un travail plus approfondi et à la prise en compte de propositions du personnel". Dix-neuf licenciements seront prononcés, contre une trentaine estimée dans un premier temps. Les autres suppressions de postes seront réalisées à travers des départs à la retraite anticipée, des fluctuations naturelles et la suppression de postes vacants.

Au total, 46 postes à plein-temps disparaîtront, sur près de 1800 personnes employées à la RTS. La direction de l'entreprise indique par ailleurs qu'elle poursuivra la réduction de l'encadrement (-15% depuis 2017).

nr