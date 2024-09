La ligne CFF interrompue entre Fribourg et Romont après un violent orage

Des trains ont été endommagés et le trafic ferroviaire interrompu mardi soir entre Fribourg et Romont, en raison d'un violent orage. La perturbation devrait durer au moins jusqu'à mercredi matin.

Des passagers ont relaté dans 20 Minutes que "de grosses pièces" étaient tombées d'un train, à la hauteur de Cottens (FR) où un orage faisait rage peu après 18h00. De l'eau s'est infiltrée dans le train et des vitres ont été cassées, et le train aurait roulé sur des objets en poursuivant sa course.

Les CFF ont confirmé que le trafic était interrompu entre Fribourg et Romont, dû à un dérangement à la ligne de contact. Des bus de remplacement sont mis à disposition des passagers.

Capture d'écran de l'information des CFF.

"Un service spécialisé est sur place et œuvre à la remise en état de la ligne. Mille mètres de câble sont nécessaire à la réparation de la ligne de contact", ont-ils fait savoir mardi soir.

Le trafic restera interrompu jusqu'à mercredi à 09h00 au minimum, selon les CFF.

kkub