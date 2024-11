La HEP-BEJUNE lance une formation à temps partiel sur cinq ans pour futurs enseignants

La Haute Ecole pédagogique de l'Arc jurassien commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE) veut renforcer son attractivité en proposant dès la rentrée 2025-2026 un aménagement de la durée de la formation au niveau primaire. Elle entend ainsi contribuer à prévenir une pénurie d'enseignants.

Dès l'année académique 2025-2026, les candidats au diplôme d'enseignement du degré primaire pourront, s'ils le souhaitent, effectuer leur Bachelor à temps partiel sur une durée de dix semestres au plus au lieu des six semestres à plein temps. Les étudiants auront donc plus de temps pour se former.

Ce projet doit permettre l'inclusion de personnes en reconversion professionnelle. L'objectif est aussi de faciliter la réalisation du cursus par des parents par exemple. "Il s'agit de favoriser l'accès aux études à un public particulier", a expliqué jeudi Patricia Groothuis, responsable de la filière formation primaire.

>> Ecouter aussi les explication du 12h30 : Dès la rentrée prochaine, la HEP-BEJUNE proposera une formation pour devenir enseignant étalée sur cinq ans

Près d'un quart des élèves intéressés

Pour la HEP-BEJUNE, il existe un certain de nombre de personnes qui ne sont pas certifiées, mais intéressées à suivre une formation qui repose sur une plus grande flexibilité. L'institution constate qu'il est parfois difficile de suivre une formation à temps plein sur trois ans pour l'obtention d'un Master.

Avec ce choix de l'aménagement de la durée de la formation des études en formation primaire, la HEP-BEJUNE espère renforcer l'attractivité de cette filière. Elle estime que 20% des futurs élèves pourraient être intéressés par cette voie académique. Il s'agit aussi pour l'institution de prévenir une éventuelle pénurie d'enseignants dans l'Arc jurassien.

"Situation tendue"

"Pour le moment, la région est épargnée par la pénurie, mais la situation est tendue", a souligné le recteur Maxime Zuber en se fondant sur des chiffres de l'Office fédéral de la statistique. "La pénurie menace, on est très attentif", a-t-il ajouté, relavant que la situation était plus difficile en Suisse alémanique.

La HEP-BEJUNE accueille chaque année plus de 600 étudiants qu'elle forme aux professions de l'enseignement à tous les degrés de la scolarité obligatoire et post-obligatoire. Entièrement financée par les trois cantons, la HEP-BEJUNE déploie ses activités sur les sites de Bienne, de Delémont et de La Chaux-de-Fonds.

ats/vajo