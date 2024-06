La formation des futures recrues policières se précise après la fermeture de l'académie de Savatan

La formation des policiers et policières des cantons de Vaud, Valais et Genève, actuellement dispensée sur le site de Savatan (VD), se précise. Les aspirants valaisans seront formés dès novembre 2025 à Sion et Grône et les vaudois à Moudon en 2030 au plus tôt. Le projet d'école à Genève sera présenté prochainement.

Si l'académie de police de Savatan va fermer ses portes, la continuité de la formation est assurée sur ce site durant la période de transition, ont indiqué vendredi les trois cantons dans un communiqué commun. Partenaire de l’académie depuis sa création en 2004 aux côtés de Vaud puis de Genève, le Valais devrait être le premier partenaire à quitter les lieux. Trois cantons et trois départs successifs Le gouvernement valaisan a opté pour l’ouverture d’une école qui pourra accueillir en moyenne 40 aspirants et aspirantes chaque année, répartis en deux classes, l'une francophone et l'autre germanophone. La future école de police sera localisée à l’Hôtel de police de Sion ainsi qu’au Centre cantonal de la Protection civile à Grône. Le recrutement des futures recrues débutera en septembre 2024. Du côté vaudois, le canton vise le site des casernes de Moudon, qui sera cédé par la Confédération. Le départ de l'armée est prévu pour 2028, permettant d'envisager le déménagement de l'école de police de Savatan en 2030 au plus tôt. Ce délai de deux ans permettra de réaliser les travaux nécessaires pour la mise en conformité du site. A Genève, le Grand Conseil veut un retour de la formation dans le canton. Le projet d'école sera présenté prochainement. L'essentiel de la formation se fera sur le territoire genevois, mais une partie pourra aussi se faire ailleurs en Suisse romande, selon les domaines de compétence. Réciproquement, Genève pourrait dispenser des cours sur la cybercriminalité. Garantir la continuité En attendant les déménagements de tous les partenaires, le Conseil de direction (CODIR) de l'Académie de police garantit la "continuité et l'excellence de la formation". L'organe de gouvernance de l'école de Savatan avait décidé en 2019 déjà de quitter le site chablaisien. Les partenaires ont renoncé à son acquisition en raison notamment de coûts élevés d'entretien et d'exploitation ainsi que de l'absence de possibilités d'agrandissement. ats/lia