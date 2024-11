L'invasion record de frelons asiatiques en 2024 inquiète la Suisse

Espèce invasive tueuse d’abeilles, le frelon asiatique se répand en Suisse romande. Sa croissance est contenue en bonne partie par des bénévoles inventifs, mais débordés. Les experts sont inquiets et demandent davantage de moyens.

Au fond des gorges de la Veveyse, au cœur d'une végétation dense et difficile d'accès, perché à des dizaines de mètres au-dessus du sol, un nid de frelon asiatique est découvert. Le 23 octobre dernier, il a fallu sept heures à un groupe d'intervention, composé de scientifiques et d'apiculteurs bénévoles, pour localiser le nid. Une tâche impossible sans une bonne dose de persévérance… et un radio émetteur attaché sous le ventre d'un frelon.

Plusieurs responsables romands de la lutte contre le frelon asiatique s'inquiètent. En 2024, ils ont déjà détruit près de 400 nids en Suisse romande, contre une dizaine seulement deux ans plus tôt. L'espèce tueuse d'abeilles prolifère. Et le décompte de cette année devrait encore augmenter avant que l'hiver ne mette fin à la traque du frelon.

Pour 2025, tous les cantons s'attendent à une expansion du frelon. "L'année prochaine sera décisive", alerte Daniel Chérix, biologiste et professeur honoraire à l'UNIL, en charge de la lutte contre le frelon asiatique dans le canton de Vaud. "Très clairement, nous ne sommes déjà plus au stade de l'éradication, mais d'un contrôle raisonné."

Les enjeux de ce contrôle: protection de l'apiculture, des pollinisateurs, de la biodiversité et aussi de la sécurité des personnes.

Un appel à davantage de ressources

"On aimerait vraiment avoir de l'aide extérieure et que ce soient des professionnels qui traquent les nids", explique Amélie Héritier, une membre de la Fédération vaudoise des sociétés d'apiculture (FVA), qui lutte contre le frelon. Comme elle, des dizaines d'apiculteurs et apicultrices vaudois consacrent de nombreuses heures à la lutte contre le frelon asiatique et disent se sentir dépassés. Le canton de Vaud enregistre la plus forte hausse de nids détruits en 2024.

La FVA explique former des spécialistes, financer une partie de la destruction des nids et investir "beaucoup d'argent dans cette lutte". Le Canton subventionne lui aussi quelques moyens de lutte, comme des destructions de nids, du matériel et le mandat de coordination vaudois du professeur Cherix.

Face à la surcharge de travail des apiculteurs vaudois, le Canton de Vaud a effectué quelques tests très limités avec la Protection civile l'été passé. Mais pour le moment, il n'engage pas de forces humaines supplémentaires: "Le cadre légal actuel prévoit que la lutte contre le frelon asiatique incombe aux propriétaires. Le Canton réfléchit à des mesures qui permettraient d’accompagner ceux-ci à l’avenir afin de soulager autant que possible le travail des bénévoles."

Ce manque de forces humaines est loin d'être limité au canton de Vaud: plusieurs responsables cantonaux de la lutte contre le frelon asiatique n'envisagent pas de pouvoir travailler efficacement contre l'extension à venir du frelon sans moyens supplémentaires. Et au niveau fédéral, les parlementaires multiplient les interventions depuis 2020 pour que la Confédération agisse davantage et urgemment contre le frelon. Différents soutiens fédéraux existent, mais la responsabilité de la lutte incombe pour le moment en priorité aux cantons.

Solution technologique: et si les frelons timbraient à la cantine?

Le projet "Smart Baits", développé par la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), pourrait faciliter la détection des nids de frelons asiatiques, en jouant sur leur gourmandise: les frelons font des allers-retours entre leur nid et leur source de nourriture.

Les "Smarts Baits", des pots appâts munis d'antennes émettrices, contiennent une solution sucrée attirant les frelons. L'objectif consiste à capturer ces frelons, les équiper d'une puce RFID qui les identifient à chaque passage au pot sucré, puis d'enregistrer la durée de leurs aller-retours entre le nid et les appâts, positionnés dans différents lieux. Un algorithme croisera ces données pour définir une zone de localisation du nid.

La Haute Ecole espère pouvoir déployer ce système ce printemps, alors que les frelons asiatiques se déploieront et construiront de nouveaux nids. Et d'ici là, la population peut aussi agir, en signalant tout frelon asiatique repéré - il se distingue par ses petites pattes jaunes - sur la plateforme frelonasitatique.ch.

