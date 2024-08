Horizons itinérants: une immersion avec les gens du voyage qui viennent en Suisse

Dans cette série d'été diffusée dans La Matinale, notre journaliste a découvert un univers dépaysant tout en restant en Suisse. A Martigny, Rennaz, Avenches, ou en se rendant en France, elle a cherché à mieux comprendre la vie des gens du voyage.

Pendant six mois, elle et son micro se sont familiarisés avec plusieurs personnes de ces minorités souvent stigmatisées et plus complexes qu'on ne l'imagine.

Les reportages qui suivent abordent les défis liés à la scolarisation, le travail en Suisse, ainsi que le rôle de la foi et des rites de passages comme le mariage dans leur culture.

Sujets radio: Diana-Alice Ramsauer

Mise en page web: Doreen Enssle