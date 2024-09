Fausses annonces immobilières: les escrocs sévissent surtout en Suisse romande

Des candidatures, des visites et des déceptions à n'en plus finir: dans certaines grandes villes de Suisse, la recherche d'un appartement n'est pas de tout repos. Les fraudeurs en profitent. Ils tentent de piéger les personnes à la recherche d'un appartement avec de fausses annonces. SRF a mené l'enquête.

Cet appartement au-dessus de la gare de Lausanne est prometteur: lumineux, récemment rénové, situé au centre. Et le tout à un bon prix.

>> Voir des photos de l'annonce en question:

Un appartement dans un immeuble ancien et central: les photos de l'annonce sont prometteuses. [DR]

Presque un peu trop beau pour être vrai? Pour en avoir le cœur net, SRF écrit à la propriétaire: les images Google Street View de l'adresse qu'elle envoie et les images de l'intérieur de l'appartement semblent correspondre. Un immeuble ancien avec des baies vitrées, comme on en voit souvent à Lausanne et Genève.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Trop beau pour être vrai

Une recherche d'images plus détaillée montre que l'appartement existe bel et bien. Seulement, il ne se trouve pas à Lausanne, mais dans le 16e arrondissement de Paris. Il a même fait l'objet d'un article dans un magazine de décoration d'intérieur.

Pour savoir comment fonctionne l'arnaque, SRF prend tout de même rendez-vous pour visiter le bien. La prétendue propriétaire est ravie. À ses yeux, le journaliste alémanique est le locataire idéal pour l'appartement.

Le hic, explique-t-elle, c'est qu'elle habite à Lyon et qu'elle a déjà fait deux fois trois heures de route pour se rendre à Lausanne, en vain, afin de rencontrer des locataires potentiels pour l'appartement. Ceux-ci ne se sont pas présentés ou n'étaient pas assez solvables pour financer l'appartement. Elle ne voulait pas revivre cela. C'est pourquoi elle exige le transfert d'un mois de loyer avant la visite. C'est la seule façon pour elle de s'assurer que le client est sérieusement intéressé et qu'il a les moyens financiers pour l'appartement, justifie-t-elle.

Fraude surtout en début de semestre

Au lieu de transférer l'argent, SRF contacte la police cantonale vaudoise pour savoir à quelle fréquence des escroqueries avec de fausses annonces d'appartements sont signalées. "Nous enregistrons environ 80 signalements par an, la plupart au début de l'automne et en hiver, au début du semestre à l'Université de Lausanne et à l'EPFL", précise David Guisolan, porte-parole de la police cantonale vaudoise. "Il est probable qu'il y ait un nombre élevé de cas non signalés", ajoute-t-il.

David Guisolan précise que les fraudeurs opèrent principalement depuis l'Afrique. Les enquêteurs peuvent le savoir grâce aux adresses IP. "Cependant, il est très difficile de les poursuivre depuis la Suisse".

Davantage de cas de fraude en Suisse romande

Il existe également des escroqueries portant sur de fausses annonces d'appartements en Suisse alémanique. Elles sont toutefois plus rares. La police municipale de Zurich indique qu'il y a généralement un nombre de signalements à un chiffre par mois. C'est nettement moins qu'à Lausanne, qui est pourtant un ville plus petite. Il est probable que la barrière de la langue soit plus importante en Suisse alémanique pour les fraudeurs originaires d'Afrique.

Pour la confronter, SRF envoie à la prétendue propriétaire de l'appartement de Lausanne les résultats de la recherche de photos et lui demande comment elle explique que le même appartement se trouve à Lausanne et à Paris. Sa réponse est aussi éhontée que l'escroquerie: elle affirme ne pas pouvoir l'expliquer non plus. Selon elle, les photos du magazine de décoration de Paris doivent être des fausses.

Roman Fillinger (SRF)