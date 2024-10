"Dis-voir", une application pour connaître et répertorier les expressions de Suisse romande

"Pignouf", "de bizingue", "Tcheu"... Les cantons romands regorgent d'expressions et d'accents reconnaissables plus ou moins facilement. Afin d'en apprendre plus sur la richesse du français de Suisse romande, l'Université de Neuchâtel vient de lancer l'application "Dis-voir!", afin d'explorer facilement les vocables de nos régions.

"Dis-voir!" propose plusieurs jeux pour tester ses connaissances sur les particularités régionales du français romand. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent notamment essayer de localiser des extraits sonores sur une carte ou deviner des mots typiquement romands. L'application va plus loin dans l'interactivité en invitant les participants à s'enregistrer eux-mêmes en prononçant certains mots. Ces enregistrements alimenteront une vaste base de données qui servira à créer un atlas sonore du français de Suisse romande. >> Retrouver également le "Parlomètre romand" mis au point par la RTS : Aidez-nous à cartographier le parler romand Des innovations régionales chez les jeunes "Vingt ans après la dernière mise à jour du Dictionnaire suisse romand, il était temps de proposer quelque chose de nouveau en utilisant les outils numériques", explique Mathieu Avanzi, professeur de dialectologie et d'étude du français à l'Université de Neuchâtel et responsable du projet. Lancée mardi, l'application a déjà été téléchargée plusieurs milliers de fois en quelques heures, témoignant d'un réel intérêt du public. Les chercheurs analyseront ces données pour étudier l'évolution des accents et les différences entre générations. "Certains jeunes ont tendance à s'aligner sur le français de France, mais on observe aussi des prononciations innovantes chez eux", note Mathieu Avanzi. L'étude permettra de mieux comprendre ces dynamiques.



Accessible gratuitement sur iOS et Android, "Dis voir" offre une façon ludique de contribuer à la recherche tout en découvrant la diversité linguistique de la Suisse romande. Une initiative qui devrait passionner les personnes curieuses de la langue comme les locuteurs de tous âges. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Sujet radio: Andrea Gringeri Adaptation web: Célia Rossier