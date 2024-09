Depuis l'attribution de l'Eurovision, le secteur hôtelier est en ébullition dans la région bâloise

Depuis que Bâle a été sélectionnée pour accueillir l'Eurovision en mai prochain, les hôteliers assistent à une ruée sur les chambres d'hôtel. Les réservations débordent sur les régions voisines, en France, en Allemagne, mais aussi dans le canton du Jura, qui compte bien en profiter.

Bâle compte 9000 lits au centre-ville, mais n'espérez pas trouver une chambre au mois de mai prochain. Tout est déjà complet aux dates de l’Eurovision.

Un quota de chambre est réservé aux artistes et délégations. Le reste est parti en un instant. La branche n'a pas abusé de la situation pour trop gonfler les prix, relève dans le 19h30 Franz-Xaver Leonhardt, président d'HotellerieSuisse Bâle & Région: "Nous avons une image que nous devons soigner et ne pas écorner. Le prix, c'est quelque chose de très important. Ce que nous voulons, c'est que les gens aient envie de revenir à Bâle".

La tentation est aussi présente dans la parahôtellerie. Sur 140 logements consultés sur Airbnb, la tendance est déjà à la hausse depuis l'annonce de vendredi, mais une poignée de loueurs seulement est allée au-delà de 20% de majoration. C'est tant mieux, estime Letizia Elia, directrice de Bâle tourisme, qui compte aussi sur eux. "On a beaucoup de gens privés qui mettent leurs appartements sur le marché pour des événements. On a des espaces qu'on peut utiliser, on a le Rhin qui offre des opportunités pour avoir des chambres supplémentaires".

Profit pour les régions limitrophes

Avec Bâle qui déborde, c'est toute une région qui a une carte à jouer, de la France à l’Allemagne jusqu'au Jura voisin.

Pour Guillaume Lachat, directeur de Jura tourisme, il est important que les hôteliers jurassiens affichent déjà leurs contingents disponibles pour qu'ils apparaissent sur les plateformes de réservation.

"C'est sûr, ça va attirer du monde d'ailleurs, des gens qui n'auraient pas forcément eu l'idée de venir dans le Jura sans cet évènement et ça va peut-être leur donner l'envie de revenir. Ce sera aussi notre rôle", relève de son côté Loris Chételat, responsable de projets à l'Hôtel Mercure, à Delémont.

Il y aurait eu jusqu'à 100'000 visiteurs pour le dernier Eurovision à Malmö. Des dizaines de milliers sont attendus à Bâle.

Sujet TV: Vincent Jacquat

adaptation web: lan