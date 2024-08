Au cœur de la saison d'alpage, entre tradition et réalité du terrain

Les alpages ne peuvent plus seulement compter sur les armaillis. Pour survivre, les exploitants se tournent vers la main d’œuvre étrangère. Sur les hauteurs d’Icogne, dans le Valais, à 2000 mètres d’altitude, Pascal Cordonier emploie une quinzaine de personnes pour l'aider à s'occuper de son alpage.

"On a une équipe de Roumains et un Polonais. Le Polonais est là depuis quelques années, et les Roumains sont là depuis cinq ans. On tâche de bien rémunérer le personnel, de mettre les employés à l'aise, pour qu'on puisse reprendre les mêmes chaque année", explique Pascal Cordonier dans La Matinale.

Pascal a vu se succéder différentes communautés. "Il y avait de temps en temps un Français, de temps en temps un Tunisien. Il y avait déjà des gens qui venaient de l'extérieur, mais pour des petits postes."

Il poursuit: "Maintenant, on ne trouve pratiquement plus de Suisses. Les gens travaillent toute l'année, on ne peut pas prendre congé trois mois pour monter à l'alpage. Des gens qui savent traire, il n'y en a plus beaucoup. "