A la découverte des îles enchanteresses du Léman

Le Léman recèle des merveilles empreintes de mystère: ses îles, dont l'une seulement est habitée. L'émission Couleurs d'été vous emmène à la découverte de ces lieux enchanteurs, presque tous en eaux vaudoises.

Au large de Clarens, sur la Riviera vaudoise, l'île de Salagnon est la seule du Léman qui compte une habitation, une villa de style florentin. Elle doit sa création à la construction de la ligne du Tonkin entre Saint-Gingolphe et Evian à la fin du XIXe siècle. Les gravats issus du chantier d'un tunnel en France furent amenés par barque pour être déposés sur un enrochement.

Théobald Chartran, un célèbre peintre français, acquiert l'îlot en 1900. Il ajoutera de la terre au monticule et y fera bâtir, par l'architecte montreusien Louis Villard, le "palazzetto" où il organisait des fêtes.

L'île de Salagnon a la particularité d'être la seule du Léman à être occupée par une maison. [RTS]

"Tous les gens qui passent rêvent d'aller sur cette île", souligne Evelyne Lüthi-Graf, l'ancienne archiviste de la commune de Montreux. "C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a été achetée. Les parents de la famille qui la possède sont passés en autocar. Ils l'ont vue et ont vu le panneau à vendre", explique-t-elle.

Copropriétaire de l'île de Salagnon, Ernest Pflüger y a vécu plusieurs années pendant son enfance. Il en garde de merveilleux souvenirs: "C'est une vie dans une atmosphère où on est proche de la nature, avec le lac, les oiseaux, le temps qui change à chaque instant", raconte-t-il.

L'île et sa villa sont uniquement accessibles par bateau. "On ne peut pas courir chez le voisin pour lui demander un peu de sel", sourit Ernest Pflüger.

Des créations humaines

Sans intervention humaine, le lac aurait un tout autre visage, car ses îles sont artificielles ou semi-artificielles. "Elles ont été construites sur des hauts-fonds sableux ou sur des rochers qui étaient déjà là", précise Lionel Gauthier, le conservateur du Musée du Léman.

Connue pour son majestueux platane, l'île de Peilz, au large de Villeneuve, ne serait ainsi à l'origine qu'une simple pierre, qui a été renforcée au fil du temps.

Le Château de Chillon trône, lui, sur un bloc erratique. L'île Rousseau, à Genève, la seule hors du territoire vaudois, l'île de La Harpe à Rolle et l'île aux Oiseaux à Préverenges doivent également leur existence à l'être humain.

La dernière est un don fait à la nature: elle a été créée en 2001 pour servir de refuge à la faune aviaire.

Une sieste de Churchill?

Quant à l'île de Choisi, à Bursinel, qui date de 1930, elle a accueilli en 1946 un illustre personnage: Winston Churchill, qui était en villégiature dans la villa qui lui fait face.

"Il est venu sur l'île pour faire la sieste. C'est ce qui a été annoncé en tout cas, puisque la police cantonale avait demandé aux pêcheurs de ne pas allumer leurs moteurs quand ils passaient à proximité de l'île", relate Lionel Gauthier.

L'homme d'Etat britannique a également réalisé une peinture de l'îlot, qu'il a utilisée pour sa carte de vœux l'année suivante.

Pourquoi ces îles lacustres font-elles l'objet d'autant d'attention? Lionel Gauthier avance cette explication: "Ce sont de tout petits périmètres. Alors, chaque fois qu'il se passe quelque chose dessus, cela passe dans les mémoires et dans les écrits. On s'en rappelle peut-être plus que ce qui s'est passé sur les plages, parce qu'il y a en a plus de 130 autour du lac. Les îles cristallisent des histoires et des anecdotes."

