Une dizaine de morts après des tirs de roquettes du Liban sur le Golan annexé, Israël dit préparer une réponse

Les services de secours israéliens ont annoncé samedi que des tirs de roquettes depuis le Liban sur le plateau du Golan annexé, dans le nord d'Israël, avaient fait onze morts et 19 blessés.

Les onze personnes, âgées de 10 à 20 ans, ont été tuées lorsqu'une roquette a touché un terrain de football à Majdal Shams, a indiqué l'armée israélienne, bilan auquel s'ajoutent 19 blessés, selon les secouristes.

Des tirs de roquette ont fait neuf morts et 34 blessés sur le Golan annexé en Israël. [AFP - JALAA MAREY]

La police israélienne et l'armée ont confirmé que des roquettes avaient touché plusieurs sites sur le plateau syrien du Golan occupé par Israël, dont une a atteint Majdal Shams.

L'armée a imputé le tir meurtrier au Hezbollah, qui a de son côté nié en être l'auteur. Dans un communiqué, le mouvement pro-iranien a dit "nier catégoriquement les allégations rapportées par certains médias ennemis et diverses plateformes médiatiques concernant le ciblage de Majdal Shams", et "confirmer que la Résistance islamique n'a aucun lien avec les faits".

La ville de Majdal Shams, peuplée de Druzes, est située aux confins du nord d'Israël et du sud du Liban, et est frontalière de la Syrie. De nombreux habitants conservent la nationalité syrienne plus d'un demi-siècle après l'occupation du plateau du Golan conquis par Israël lors de la guerre israélo-arabe de 1967. Ses habitants peuvent étudier et travailler en Israël mais n'ont pas le droit de vote.