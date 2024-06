Traductrice, huissier, cheffe du protocole: dans les coulisses des institutions européennes

La deuxième porte poussée s'ouvre sur le bureau de Roxana Marcou, une cabine vitrée, parce que Roxana est interprète. Sa fonction est essentielle, au sein d'un Parlement qui parle 24 langues officielles. L'interprète travaille du français, de l'anglais, de l'allemand vers le roumain et du roumain vers le français.

Âgée de 47 ans, Roxana Marcou est née dans une toute petite ville proche des Carpates. Sa mère était infirmière, son père cheminot. La petite fille s'est mise à apprendre le français avec des Paris Match reçus d'une voisine, qu'elle essayait de déchiffrer avec les dictionnaires de l'époque. "C'était une ouverture sur le monde parce que la Roumanie, c'était un pays fermé. J'avais quatorze ans quand il y a eu la révolution. Même pour les films, il y avait une seule dame qui faisait le doublage des films de l'anglais vers le roumain. Elle faisait tous les personnages, dans tous les films", se remémore-t-elle.

La jeune Roxana Marcou est admise à l'Ecole d'interprète à Paris, où elle obtient son diplôme en 2004. La Roumanie rejoint l'Union européenne en 2006 et elle a fait partie de la toute première équipe d'interprètes roumains au Parlement européen. Sa famille la voit parfois à la télévision ou sur des photos officielles et en est très fière.

>> Écouter le sujet de Tout un monde : KEYSTONE - GEERT VANDEN WIJNGAERT "Caroline au pays des 27" (ep 2): Roxana, l'interprète / Tout un monde / 5 min. / le 13 mai 2024

Sa profession peut s'apparenter à une pratique théâtrale. "En tant qu'interprète, on ne dit jamais ses opinions. On est comme un acteur, ce qui est facile et difficile à la fois. Et il y a un trac de la cabine. Mais je pense que parfois cette adrénaline est nécessaire." Sauf que l'exercice est sans filet: si les acteurs connaissent a priori leur texte, les interprètes, eux, le découvrent. "C'est vrai, mais le travail d'interprète est aussi basé beaucoup sur l'anticipation et sur l'intuition. On sait pertinemment qu'un député de gauche ne peut pas dire la même chose qu'un député de droite", précise Roxana Marcou.

Parfois, les enjeux sont très importants. "Quand on travaille pour une réunion de la commission des budgets et que les États membres négocient les sommes pour le budget européen, il faut être sûr de ne pas se tromper, ne pas dire milliers à la place de millions ou de milliards", sourit l'interprète.

Et plus on connaît ses députés, plus on connaît les sujets dont ils parlent, moins on est exposé à ce genre de contre-sens. Et les relations qui se tissent avec la personne interprétée est parfois forte. "Parfois je la vois dans les couloirs et je me dis que c'est bizarre, que je sais ce qu'elle pense, je connais ses tics de langue, j'étais dans sa tête alors qu'elle ne sait même pas que j'existe." Œuvrer dans l'anonymat ne pose toutefois pas de problème à Roxana Marcou. "Je savais que ça allait être un métier de l'ombre, ça me va très bien comme ça."