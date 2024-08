Plongée dans le gigantesque arrière-pays australien

L'Australie, l'une des régions les plus arides au monde, concentre son agriculture autour de deux bassins hydrographiques dont celui de la rivière Murray-Darling. Cependant, la sécheresse et la surexploitation ont fait baisser drastiquement le niveau de cette rivière, exacerbant le risque de pénurie pour les éleveurs et des communautés indigènes en aval.

À Wilcannia, la communauté aborigène observe de près la rivière, source d'inquiétude pour Brendon Adams, leader de la communauté aborigène locale: "Même s'il y a de l’eau, elle n'arrive qu'au niveau du genou, alors qu'il devrait y avoir huit mètres de profondeur. Cela me rend triste qu'elle ne soit pas saine."

Le nom de la population aborigène locale, les "Barkindji", signifie le "peuple de la rivière", qui dérive du nom indigène de ce cours d’eau, la Barka. [RTS - Léo Roussel et Grégory Plesse]

Mesures d'urgence

La crise de l'eau a conduit à des mesures d'urgence. Il y a trois ans notamment, quand la sécheresse a provoqué une grave pénurie d'or bleu, la seule solution a été de faire venir par camion de l'eau en bouteille. Celle qui sortait du robinet était à l’époque impropre à la consommation, se souvient Brendon Adams: "Je me rappelle que mes enfants prenaient leur douche et qu'ils en ressortaient plus sales! Ces livraisons d'eau en bouteille étaient essentielles."

J'ai trois mères. Ma maman m'a mis au monde, ma grand-mère s'est occupée de moi et la rivière me nourrit Badger Bates, artiste et membre respecté de la communauté aborigène locale

Malgré les investissements pour améliorer les infrastructures, notamment la station d'épuration locale, la méfiance persiste et l'eau en bouteille reste six fois plus chère qu'à Sydney.

Pour la population aborigène locale, ce n'est pas qu'une affaire d'eau potable. Leur nom, les "Barkindji", signifie le "peuple de la rivière", qui dérive du nom indigène de ce cours d’eau, la Barka. Cette rivière n'est donc pas seulement source de nourriture. Les Aborigènes entretiennent avec elle un lien sacré, voire filial, d'après Badger Bates, un artiste et un membre respecté de la communauté: "J'ai trois mères. Ma maman m'a mis au monde, ma grand-mère s'est occupée de moi, et la rivière me nourrit."

Impact des fermes de coton

La mauvaise gestion de l'eau et l'impact des fermes de coton situées en amont ont gravement affecté l'écosystème et la santé des populations locales. James McBride, éleveur à Tolarno Station, décrit la nécessité de filtrer l'eau pour ses animaux: "L'eau de la rivière est de très mauvaise qualité. Il faut la traiter pour protéger la santé de nos moutons et de nos vaches."

Son père, Robert, critique vivement le lobby du coton et la gestion désorganisée de la rivière: "Si la rivière meurt, tout le reste mourra aussi." Cette crise environnementale a par ailleurs entraîné la mort de millions de poissons et incité le gouvernement à envisager des réformes pour rééquilibrer les intérêts des grands irrigateurs et la santé environnementale.