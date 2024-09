Le Royaume-Uni minimise les menaces russes sur l'autorisation de missiles longue portée à Kiev

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont condamné "dans les termes les plus forts" l'exportation par l'Iran et l'acquisition par la Russie de missiles balistiques iraniens.

"L'Iran doit immédiatement cesser tout soutien à la guerre illégale et injustifiable menée par la Russie contre l'Ukraine et mettre fin à ces transferts de missiles balistiques, de drones et de technologies associées, qui constituent une menace directe pour le peuple ukrainien et, plus largement, pour la sécurité européenne et internationale", écrivent dans un communiqué les ministres des Affaires étrangères du G7.

Le G7 est composé du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.