Le RN en tête avec environ 34% des voix, devant le Nouveau Front populaire et le camp de Macron

La campagne s'est achevée vendredi à minuit pour le premier tour des élections législatives où l'extrême droite est donnée grande favorite, mais tout dépendra ensuite des reports de voix de l'entre-deux-tours.

Dimanche, une forte participation, qui pourrait être au plus haut depuis 25 ans, est attendue: près de deux électeurs sur trois prévoient d'aller voter, contre moins d'un sur deux aux législatives de 2022.

Avec une conséquence prévisible: "Il y aura certainement des élus dès le premier tour", à un niveau "qu'on n'avait pas connu depuis longtemps", prédit le directeur général délégué d'Ipsos Brice Teinturier. Pour être élu au premier tour, il faut rassembler plus de 50% des voix et 25% des inscrits (plus la participation est forte et plus les chances sont grandes de franchir cette barre de 25%). Y aura-t-il plus de 50 élus dimanche soir, comme en 2002? Plus de 100 comme en 2007? Leur nombre donnera en tout cas une idée de l'ampleur de la vague bleu marine annoncée.

Mais tout ne sera pas joué dimanche, car il y aura aussi "énormément de triangulaires" (des élections au 2e tour avec trois candidats), là aussi en raison de la forte participation attendue (12,5% des inscrits pour figurer au 2e tour). Brice Teinturier anticipe "potentiellement 200, voire 240" circonscriptions dans ce cas de figure. Les éventuels désistements en vue du 7 juillet joueront alors un rôle déterminant.