Le Nouveau Front populaire en tête avec 170-190 sièges selon les premières estimations, devant Ensemble et le RN et ses alliés

- Selon les premières estimations disponibles, le Nouveau Front populaire obtiendrait 170 à 190 sièges à l'issue du second tour des élections législatives, alors que la majorité absolue se situe à 289. La coalition de gauche devancerait le camp d'Emmanuel Macron, réuni sous la bannière Ensemble, avec 150 à 170 fauteuils. Le Rassemblement national et ses alliés, pourtant en tête au premier tour, ne décrocheraient au final que 135 à 155 sièges. Les Républicains et divers droite occuperaient eux 57 à 67 places.

- La participation s'annonce massive. À 17h, le ministère de l'Intérieur a annoncé un taux de participation en très légère hausse par rapport au premier tour, à 59,71%. En 2022, elle était de 38,11%. Il faut remonter à 1981 pour trouver un taux de participation plus élevé.

- C'est seulement après ce second tour, en fonction des résultats obtenus et des rapports de force, qu'Emmanuel Macron nommera un Premier ministre chargé de former un gouvernement. Les élections pourraient se solder par l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, de la gauche, ou par une coalition entre gauche, centre et centre-droit, sans précédent dans la culture politique du pays.

- Avec 33,1% des suffrages et 39 députés déjà élus, le RN et ses alliés avaient obtenu dimanche dernier leur meilleur score au premier tour d'un scrutin. Ils ont devancé le Nouveau Front populaire (NFP) réunissant et ses diverses composantes de gauche, qui obtient 28% et 32 élus, loin devant le camp d'Emmanuel Macron (Ensemble) à 20%.

- A l'issue du dépôt des listes, plus de 210 désistements ont été recensés et seulement une centaine de triangulaires et quadrangulaires subsistent, sur les 311 prévues dimanche dernier. Majoritairement de gauche ou du camp macroniste, les candidats qui se sont désistés étaient pour la plupart arrivés troisièmes au premier tour dans une circonscription où le RN est arrivé en tête.

Suivi assuré par Pierrik Jordan et Victorien Kissling