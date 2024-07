Le Hezbollah a franchi "toutes les lignes rouges" après l'attaque meurtrière sur le Golan annexé, dit Israël

Le ministère israélien des Affaires étrangères a estimé dimanche que le Hezbollah libanais avait "franchi toutes les lignes rouges" après le tir de roquette samedi depuis le Liban qui a fait 12 morts sur le plateau du Golan syrien annexé en grande partie par Israël.

"Il ne s'agit pas d'une armée qui combat une autre armée, mais d'une organisation terroriste qui tire délibérément sur des civils", a a affirmé le ministère dans un communiqué.

Douze jeunes ont été tués lorsqu'une roquette a touché un terrain de football à Majdal Shams. [AFP - MENAHEM KAHANA]

Le Hezbollah, mouvement islamiste libanais soutenu par l'Iran, a nié être à l'origine du tir de meurtrier.

"La roquette qui a tué nos garçons et nos filles était une roquette iranienne, et le Hezbollah est la seule organisation terroriste qui en possède dans son arsenal", a ajouté le ministère. "Israël exercera son droit et son devoir d'autodéfense et répondra à ce massacre", a-t-il souligné.