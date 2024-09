La Russie annonce avoir échangé 206 prisonniers avec l'Ukraine

Le ministre chinois de la Défense Dong Jun a déclaré vendredi que les "négociations" étaient la seule solution aux guerres à Gaza et en Ukraine. Il s'exprimait devant une assemblée de responsables militaires du monde entier à Pékin, présents pour le Forum de Xiangshan sur la sécurité.

"Il n'y a jamais de vainqueur dans les guerres et les conflits, la confrontation ne mènent nulle part", a-t-il poursuivi. "Plus le conflit est grave, plus il est important de ne pas abandonner le dialogue et les consultations. Seule la réconciliation peut mettre fin à un conflit".