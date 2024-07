La panne informatique qui paralyse en partie le trafic aérien et ferroviaire mondial a été identifiée et serait en voie d'être résolue

- Avions cloués au sol, trains à l'arrêt, bourses affectées, problèmes dans les hôpitaux: une vaste panne informatique affecte vendredi de nombreux services à travers le monde, essentiellement dans les transports. Le dysfonctionnement a été identifié et serait en voie d'être résolu.

- Sont notamment concernés les principales compagnies aériennes américaines, espagnoles et indiennes, Air France, KLM et Ryanair, les aéroports de Berlin, Amsterdam, Paris, Singapour et Sydney, la principale compagnie ferroviaire britannique, le comité d'organisation des JO de Paris ou la Bourse de Londres. Par mesure de sécurité, de nombreuses compagnies aériennes ont décidé de clouer leurs avions au sol.

- En Suisse, l'aéroport de Zurich annonce aussi des perturbations, alors que Genève dit également s'attendre à subir les conséquences de ces pannes. Swisscom dit ne pas être concernée.

- L'origine de ces problèmes informatiques est une mise à jour de l'antivirus Crowdstrike qui a mis hors ligne les ordinateurs qui l'utilisent et les serveurs concernés. Le géant de la tech Microsoft a de son côté déclaré qu'il était en train de prendre des "mesures d'atténuation" à la suite de ces pannes.

Suivi assuré par RTSinfo