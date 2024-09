L'ex-commissaire européen de droite Michel Barnier nommé au poste de Premier ministre

"L'élection a été volée aux Français", a dénoncé jeudi le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon après l'annonce de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre, tandis que le patron des socialistes Olivier Faure a estimé que "nous entrons dans une crise de régime".

Découvrant "un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut être sur la suggestion du Rassemblement national", Jean-Luc Mélenchon appelle dans une video postée sur les réseaux sociaux "à la mobilisation la plus puissante que possible" samedi. Olivier Faure décrit de son côté sur X un "déni démocratique porté à son apogée: un Premier ministre issu du parti qui est arrivé en 4e position et qui n'a même pas participé au front républicain".