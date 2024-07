L'Amérique ébranlée après la tentative d'assassinat contre Donald Trump

Donald Trump a affirmé dimanche que "seul Dieu a empêché l'impensable" au lendemain de la tentative d'assassinat dont il a été l'objet lors d'un meeting en Pennsylvanie.

"Merci à tous pour vos pensées et prières hier, puisque seul Dieu a empêché l'impensable de se produire", a assuré le candidat républicain à la présidentielle américaine sur sa plateforme Truth Social.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

"Nous ne céderons pas à la peur, mais au lieu de cela, nous demeurerons tenaces dans notre foi et garderons une attitude de défi face au mal", a-t-il ajouté.

"A cet instant, il est plus important que jamais que nous nous tenions unis et que nous montrions notre vrai caractère en tant qu'Américains, en restant forts et déterminés, et en ne permettant pas au mal de gagner", a encore déclaré l'ex-président.

"J'aime véritablement notre pays, et je vous aime tous, et je me réjouis de parler à notre grande nation cette semaine depuis le Wisconsin", a ajouté le milliardaire sur Truth Social. Donald Trump va se rendre à Milwaukee, où a lieu la convention républicaine à partir de lundi et au terme de laquelle il doit être officiellement investi candidat du Parti républicain à la présidentielle.