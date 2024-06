L'alliance gauche-verte néerlandaise et le parti de Geert Wilders au coude-à-coude aux Européennes

Les élections européennes se tiennent du 6 au 9 juin afin de désigner pour cinq ans les 720 membres du Parlement européen issus des 27 pays membres de l'Union européennes. Le nouveau Parlement comptera 15 députés de plus que le Parlement sortant, composé de 705 députés.

Instaurées en 1979, les élections européennes permettent à quelque 360 millions d'électrices et d'électeurs européens de désigner leurs représentantes et représentants dans cet organe. Le vote est obligatoire en Belgique, en Bulgarie, au Luxembourg et en Grèce.

La répartition des sièges tient compte de la taille de la population des Etats membres ainsi que de la nécessité d'un niveau minimum de représentation des citoyens des petits pays. Cela signifie que si ces derniers ont moins de députés que les grands pays, les députés des grands pays représentent plus de personnes que les élus des petits pays. Le nombre minimum de sièges par pays est de six et le maximum est de 96. L'Allemagne sera par exemple représentée par 96 élus, la France 81, l'Autriche 20, l'Irlande 11 et Malte 6.

>> Voir la répartition des sièges par pays

Les eurodéputés, élus à la proportionnelle en un tour, siègent dans des groupes politiques basés sur des idéaux similaires. Chaque groupe compte au moins 23 députés européens d'au moins un quart des pays de l'UE.

Il y a actuellement sept groupes au Parlement: le Parti populaire européen (centre-droit/droite), l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (sociaux-démocrates), le groupe Renew Europe (centre/libéral), le groupe des Verts/Alliance libre européenne (écologistes), les Conservateurs et Réformistes européens (droite), le groupe "Identité et démocratie" (extrême droite) et le groupe de la Gauche au Parlement européen - GUE/NGL. Enfin, certains eurodéputés, aux courants politiques variés, ne siègent dans aucun groupe politique et figurent parmi les "non inscrits".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Pas de droit d'initiative

Avec les gouvernements de l'UE, les eurodéputés se prononcent sur les lois appelées à régir les politiques communes et le marché européen. Ces élus choisissent par ailleurs la ou le président du Parlement européen et approuvent le ou la présidente de la Commission européenne, l'organe exécutif de l'UE, ainsi que les commissaires. Les eurodéputés partagent le pouvoir législatif avec le Conseil européen, qui réunit les ministres concernés de chaque pays. Le Parlement est indépendant du Conseil et de la Commission.

A l'inverse des parlements nationaux, le Parlement européen ne dispose pas du droit d'initiative, il ne peut donc pas proposer de lois. Il a en revanche la possibilité de soumettre un texte à la Commission européenne, en négocier le contenu ou le rejeter. Aucune loi ne peut être adoptée sans l'aval du Parlement européen. "Concrètement, les eurodéputés votent les actes législatifs européens, qui peuvent être des règlements (qui s'appliquent directement aux Etats) ou des directives (qui fixent des objectifs que les Etats membres doivent mettre en œuvre). Les élus passent également des résolutions, non contraignantes, qui permettent au Parlement de donner son avis", précise le site de l'institution.