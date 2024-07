L'alliance de gauche crée la surprise en terminant en tête devant le camp macroniste, la vague RN contenue

À Chantilly, dans les Hauts-de-France, la 4e circonscription de l'Oise a donné lieu à un duel assez révélateur entre un candidat RN inconnu Mathieu Grimpret (ex-membre de l'UMP) et un ancien poids lourd de la droite, Éric Woerth. Et malgré son statut et son image plutôt positive, le candidat sortant de la majorité macroniste n'a aucune certitude de l'emporter, son adversaire l'ayant très largement devancé au premier tour, à la stupeur générale dans cette "baronnie" de la droite classique.

Ancien ministre de Nicolas Sarkozy et membre de LR, il a rejoint le groupe Renaissance en 2022. Et il semble en faire les frais face au "dégagisme" ambiant, qui pourrait sonner le glas de la parenthèse macroniste. Il n'a obtenu que 29,9% des voix au 1er tour, contre 40,2% pour le candidat RN, et pourrait donc perdre le siège qu'il occupe depuis 2002.

Les cadres et les militants du RN sont réunis dimanche soir au pavillon Chesnaie du Roy, proche du bois de Vincennes à Paris, dans l'attente des résultats et d'une possible victoire. La majorité absolue semble désormais difficile à atteindre, selon les derniers sondages. Mais dans tous les cas, le parti d'extrême droite s'apprête à célébrer une victoire: le groupe RN, qui comptait 89 députées et députés, va très certainement plus que doubler sa représentation à l'Assemblée nationale.