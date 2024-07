Kamala Harris salue le bilan de Joe Biden sans évoquer sa candidature à l'investiture démocrate

"Joe Biden a accompli beaucoup de choses pour son pays, pour l'Europe, pour le monde", a réagi le chancelier allemand Olaf Scholz. "Grâce à lui, la coopération transatlantique est étroite, l'Otan est forte et les Etats-Unis sont un partenaire bon et fiable pour nous. Sa décision de ne pas se représenter mérite d'être saluée", a-t-il ajouté.

"Je respecte la décision du président Biden et je me réjouis de notre collaboration pendant le reste de sa présidence", a déclaré le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer. "Je sais que, comme il l'a fait tout au long de sa remarquable carrière, le président Biden aura pris sa décision en fonction de ce qu'il pense être le meilleur intérêt du peuple américain".

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a lui dit "toute [son] admiration et [sa] reconnaissance pour la décision courageuse et digne du président Joe Biden. Grâce à sa détermination et à son leadership, les Etats-Unis ont surmonté la crise économique après la pandémie et le grave assaut contre le Capitole et ont été exemplaires dans leur soutien à l'Ukraine face à l'agression russe de Poutine. Un grand geste d'un grand président, qui s'est toujours battu pour la démocratie et la liberté".

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a rendu hommage à Joe Biden. "Vous avez pris de nombreuses décisions difficiles grâce auxquelles la Pologne, l'Amérique et le monde sont plus sûrs et la démocratie plus forte. Je sais que vous étiez animés par les mêmes motivations lorsque vous avez annoncé votre décision finale. Probablement la plus difficile de votre vie", a réagi le dirigeant polonais.

Le président israélien Isaac Herzog a lui remercié dimanche son homologue Joe Biden "pour son soutien inébranlable au peuple israélien" après l'annonce par le président américain du retrait de sa candidature à sa réélection. "En tant que premier président américain à s'être rendu en Israël en temps de guerre [...] et en tant que véritable allié du peuple juif, il est un symbole du lien indéfectible entre nos deux peuples", a-t-il déclaré.

Le Kremlin a de son côté réagi en se disant "attentif" à l'évolution de la situation. "Les élections sont dans quatre mois. C'est une longue période pendant laquelle beaucoup de choses peuvent changer. Nous devons [...] suivre ce qui va se passer", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov au média Life.ru.