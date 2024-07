Joe Biden renonce à se présenter à l'élection présidentielle et apporte son soutien à Kamala Harris

Les poids lourds et parlementaires démocrates avaient commencé dès les jours suivants le débat à s'interroger publiquement sur l'état de forme de Joe Biden, avec de plus en plus d'appels publics à ce que le président américain retire sa candidature à un second mandat.

"Je pense qu'il est légitime de se demander s'il s'agit d'un simple épisode ou d'un état" durable, avait par exemple lancé pour sa part la très influente Nancy Pelosi, ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, sur la chaîne préférée de Joe Biden, MSNBC.

Nancy Pelosi, ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants [AP/Keystone - Carolyn Kaster]

D'autres grands noms du parti, ou fervents démocrates comme George Clooney, ont peu à peu fait part de leur doute. L'un des derniers en date n'est autre que l'ancien président Barack Obama, resté très influent dans son parti.

>> Lire : Barack Obama estime à son tour que Joe Biden doit revoir sa candidature