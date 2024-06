Joe Biden ou Donald Trump au pouvoir: quelles conséquences sur le monde?

L'Ukraine observe attentivement le duel entre Joe Biden et Donald Trump, d'autant que pour contrer l'invasion russe, son armée dépend de l'aide militaire américaine. Se souvenant du blocage des républicains d'un nouveau paquet d'aide au Congrès pendant plus de six mois, beaucoup d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes craignent une victoire de Donald Trump.

Ils reprochent aussi à l'ancien président d'avoir évoqué une issue diplomatique au conflit, avec de potentielles concessions ukrainiennes. Selon le président ukrainien, si Donald Trump est élu et pousse l'Ukraine à négocier un accord de paix, il resterait dans l'Histoire comme le président qui aura "cédé face à l'axe Russie-Chine-Iran" et qui aura contribué à une "bascule du monde vers l'autoritarisme".

Pour l'historien militaire Cédric Mas, "on est déjà dans un affrontement mondial entre un bloc des démocraties et un bloc des dictatures", et la situation pourrait devenir "dramatique" si Donald Trump était élu. Ainsi, du point de vue de l'Ukraine et sa population, Joe Biden reste une meilleure option.