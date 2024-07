Il faudra "plusieurs jours" pour que tout revienne à la normale après la panne informatique mondiale

Invité dans Forum, Steven Meyer, expert en cybersécurité et directeur de Zendata, estime qu'il s'agit de "la plus grosse panne que l'on ait jamais vue dans le monde cyber. On a eu des grosses attaques qui ont eu des impacts internationaux, mais là, un bug qui affecte autant d'entreprises dans autant de pays et de types d'industries, c'est du jamais vu."

Selon lui, l'ampleur de la panne s'explique par le nombre très élevé d'ordinateurs équipés de l'antivirus en cause, Crowdstrike. "Une grande partie des ordinateurs Windows qui avaient Crowdstrike installé ont été affectés, que ce soient directement ceux des entreprises qui l'utilisent ou ceux de leurs partenaires ou fournisseurs. Cela cause un effet de chaîne. Et lorsque les systèmes ne fonctionnent plus, on n'arrive plus à travailler, parce qu'on a une énorme dépendance envers tout ce qui est digital."

Le bug a rapidement été identifié, et la situation est peu à peu revenue à la normale au cours de la journée. "Pour ne rien vous cacher, ce n'était pas une réparation très élégante. Il faut avoir un accès physique à la machine. Il faut la redémarrer avec un compte administrateur, et des fois même entrer des clés de cryptage. Il faut ensuite effacer le fichier qui cause le bug et ensuite à nouveau redémarrer l'ordinateur", précise Steven Meyer.

"C'est une solution qui peut être relativement simple pour des privés. Mais dès qu'on parle d'entreprises avec des centaines de milliers d'ordinateurs, ce n'est pas une opération évidente", conclut l'expert.