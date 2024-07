Gabriel Attal reste Premier ministre "pour le moment", les tractations politiques se poursuivent

Le scénario des trois blocs sans majorité absolue s’est confirmé, mais l’ordre d’arrivée constitue un retentissant coup de théâtre. La stratégie des désistements républicains a fonctionné à plein. Résultat: la tripartition de l’Assemblée nationale est encore plus forte qu’avant la dissolution.

Le nouveau Front populaire a déjoué tous les pronostics et revendique de pouvoir former le prochain gouvernement. Mais le camp d’Emmanuel Macron ne s’est pas effondré, et il a aujourd’hui un rôle pivot. Le Nouveau Front populaire devra non seulement se mettre d’accord sur un Premier ministre à proposer, mais aussi sur une méthode de gouvernement.

La majorité de gauche est encore plus relative que la majorité sortante. Appliquer le programme du Nouveau Front populaire tel quel et sans passer d’accords semble relever de l’impossible. Une nouvelle culture politique est à construire en France.